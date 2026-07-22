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न्यू अशोक नगर में फिर मंडराया सीलिंग का खतरा; 300 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी, DDA ने मांगा पुलिस बल

न्यू अशोक नगर में सीलिंग की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है. डीडीए ने कार्रवाई के लिए पुलिस से सुरक्षा बल की मांग की है.

न्यू अशोक नगर में सीलिंग का खतरा, 300 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी
न्यू अशोक नगर में सीलिंग का खतरा, 300 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 9:03 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई का खतरा गहरा गया है. मेट्रो रोड पर स्थित 300 से अधिक दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की तलवार लटक रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने प्रस्तावित कार्रवाई के लिए गुरुवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश: दरअसल, कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने रिहायशी भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी के तहत डीडीए और एमसीडी को संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिए गए हैं. इससे पहले मई महीने में भी सीलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित थी. लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानीय विरोध के बाद उसे फिलहाल रोक दिया गया था. अब एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है.

सीलिंग से हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट: सीलिंग की आशंका के चलते कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानों के सामने दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां व्यापार कर रहे हैं, उनके पास कमर्शियल बिजली कनेक्शन है और नियमित टैक्स भी जमा करते हैं. ऐसे में सीलिंग से हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा.

मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों के बाद लोगों में डर: स्थानीय निगम पार्षद संजीव सिंह ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दुकानदारों को राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.

हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका: वहीं, एमसीडी शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन यशपाल ने कहा कि यह मामला मॉनिटरिंग कमेटी और डीडीए से जुड़ा है और एमसीडी उन्हीं के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रही है. फिलहाल व्यापारियों की निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं. अगर कार्रवाई होती है तो इलाके के सैकड़ों कारोबार और हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है.

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