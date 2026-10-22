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मेरठ में हज़ारों निर्माणों पर सीलिंग का ख़तरा: नाराज व्यापारी अब 24 अक्टूबर नहीं 15 नवंबर को करेंगे महा-आंदोलन

मेरठ: मेरठ शहर में अवैध निर्माणों और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर माहौल गरमा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) द्वारा जोन-ए में चिन्हित किए गए 16,726 निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है. व्यापारियों ने 24 अक्टूबर के बजाय अब 15 नवंबर को और भी बड़ा जन आंदोलन करने का फैसला लिया है.

सेंट्रल मार्केट में हुई कार्रवाई के बाद अब शहर भर के व्यापारी और स्थानीय नागरिक एकजुट होकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं.

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अवैध निर्माणों और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर माहौल गरमा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-ए में चिन्हित किए गए 16,726 निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है.

​आंदोलन को टालने और स्थिति को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद बैठक आयोजित की गई थी. हालांकि, इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से व्यापारी बेहद नाराज हो गए और जमकर हंगामा हुआ.

मेरठ के नाराज व्यापारी अब 24 अक्टूबर नहीं 15 नवंबर को करेंगे महा-आंदोलन. (ईटीवी भारत)

​व्यापारियों का आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों जैसे ADM और मुख्य अभियंताओं ने खुद आने के बजाय छोटे अधिकारियों और निचले स्तर के इंजीनियरों को भेज दिया. इसके अलावा, प्रशासन के पास चिन्हित निर्माणों से जुड़ी कोई स्पष्ट या ठोस सूची भी मौजूद नहीं थी.

मेरठ के नाराज व्यापारी अब 24 अक्टूबर नहीं 15 नवंबर को करेंगे महा-आंदोलन. (ईटीवी भारत)

​मीडिया से बातचीत करते हुए व्यापारी नेता रविंद्र गुर्जर ने अधिकारियों और सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. "अधिकारियों ने पहले हमसे झूठ बोला और अब टाइम पर बड़े अफसरों की जगह छोटे इंजीनियरों को भेज दिया. मैं अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि वे मेरठ की जनता को हल्के में न लें. किसी का घर सील हो रहा है और अधिकारियों को बात समझ नहीं आ रही है. हमने 24 अक्टूबर के बजाय अब 15 नवंबर को और भी बड़ा जन आंदोलन करने का फैसला किया है. ​रविंद्र गुर्जर ने आगे सीलिंग कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा अगर इस बीच किसी के भी घर या दुकान पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, तो सील लगाने आने वाले अधिकारियों का हम खुद इलाज करेंगे. मेरठ की पूरी जनता, चारों ज़ोन के लोग इस आंदोलन में हमारे साथ हैं. हमने गारंटी ली है कि किसी भी व्यापारी की दुकान या आम नागरिक का घर टूटने या सील होने नहीं देंगे. सरकार को चाहिए कि वह अध्यादेश लाकर मेरठ के लोगों को तत्काल राहत दे. अगर 15 तारीख तक प्रशासन या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है, तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, वरना आंदोलन और उग्र होगा."