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सरायकेला में एलपीजी किल्लत: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों पर लटकी तालाबंदी की तलवार

सरायकेला के जियाडा सभागार में बैठक करते उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

सरायकेला: वैश्विक अस्थिरता और ईरान युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. इस कारण सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सन्नाटा पसरने का डर है. स्थिति इतनी विकराल है कि आगामी सोमवार से यहां की लगभग 1500 लघु और मध्यम इकाइयों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो सकता है.

​2 लाख परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट

एलपीजी की किल्लत केवल मशीनों को ही नहीं प्रभावित किया है, बल्कि यहां काम करने वाले करीब 2 लाख मजदूरों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं. यदि भट्ठियां बुझीं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इन कामगारों की आजीविका पर सीधा प्रहार होगा. विशेषकर टाटा मोटर्स की वेंडर कंपनियों के सामने 'नो वर्क' की स्थिति पैदा हो गई है.

जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक दिनेश रंजन और एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उद्यमी संगठनों ने की हाई-लेवल मीटिंग

इस समस्या के समाधान को लेकर ​जियाडा (JIADA) सभागार में उद्यमी संगठनों और अधिकारियों के बीच रविवार को आपातकालीन बैठक हुई. जिसमें एशिया और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक खत्म हो चुका है और बिना एलपीजी के काम जारी रखना असंभव है. मामले की गंभीरता देखते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से हस्तक्षेप की अपील की गई है.