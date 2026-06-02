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यमुना बाजार घाट पर बेदखली का खतरा गहराया, 15 दिन की मोहलत खत्म; 300 से अधिक परिवारों पर बुलडोजर की आशंका

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक यमुना बाजार घाट इलाके में रहने वाले 300 से अधिक परिवारों के सामने बेघर होने का संकट गहरा गया है. दरअसल, प्रशासन की ओर से मकान खाली करने के लिए दिया गया अल्टीमेटम का समय समाप्त हो चुका है, जिसके बाद इलाके में कभी भी ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा सकता है. यमुना के खादर क्षेत्र व ओ-ज़ोन में स्थित इस बस्ती को खाली कराने की कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है. ऐसे में यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के बीच भय व अनिश्चितता का माहौल है.

प्रशासन की ओर से चस्पा नोटिस में कहा गया है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने मकान लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है. वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान यमुना बाजार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इसी के मद्देनजर यमुना तट को अतिक्रमण मुक्त करने व पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था. नोटिस की अवधि 30 मई को समाप्त होने के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है.

घरों पर लगाया नोटिस (ETV Bharat)

इस बीच यमुना घाट पांडा एसोसिएशन व स्थानीय निवासियों ने अपने घरों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक कोर्ट से उन्हें ऐसी कोई राहत नहीं मिली है, जिससे बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लग सके. यही वजह है कि इलाके के लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है.

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि यमुना बाजार कोई अवैध रूप से बसी नई कॉलोनी नहीं है. यहां रहने वाले कई परिवारों का इतिहास दो सौ साल से भी अधिक पुराना है. उनके अनुसार लोगों के पास ब्रिटिश काल के दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड व अन्य प्रमाण मौजूद हैं, जो बताते हैं कि उनके पूर्वज लंबे समय से यहां निवास कर रहे हैं.