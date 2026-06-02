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यमुना बाजार घाट पर बेदखली का खतरा गहराया, 15 दिन की मोहलत खत्म; 300 से अधिक परिवारों पर बुलडोजर की आशंका

यमुना बाजार इलाके में बेदखली नोटिस के तहत 310 से अधिक परिवारों को 15 दिन में क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया गया था.

यमुना बाजार घाट पर बेदखली का खतरा गहराया
यमुना बाजार घाट पर बेदखली का खतरा गहराया (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 5:13 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक यमुना बाजार घाट इलाके में रहने वाले 300 से अधिक परिवारों के सामने बेघर होने का संकट गहरा गया है. दरअसल, प्रशासन की ओर से मकान खाली करने के लिए दिया गया अल्टीमेटम का समय समाप्त हो चुका है, जिसके बाद इलाके में कभी भी ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा सकता है. यमुना के खादर क्षेत्र व ओ-ज़ोन में स्थित इस बस्ती को खाली कराने की कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है. ऐसे में यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के बीच भय व अनिश्चितता का माहौल है.

प्रशासन की ओर से चस्पा नोटिस में कहा गया है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने मकान लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है. वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान यमुना बाजार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इसी के मद्देनजर यमुना तट को अतिक्रमण मुक्त करने व पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था. नोटिस की अवधि 30 मई को समाप्त होने के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है.

घरों पर लगाया नोटिस
घरों पर लगाया नोटिस (ETV Bharat)

इस बीच यमुना घाट पांडा एसोसिएशन व स्थानीय निवासियों ने अपने घरों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक कोर्ट से उन्हें ऐसी कोई राहत नहीं मिली है, जिससे बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लग सके. यही वजह है कि इलाके के लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है.

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि यमुना बाजार कोई अवैध रूप से बसी नई कॉलोनी नहीं है. यहां रहने वाले कई परिवारों का इतिहास दो सौ साल से भी अधिक पुराना है. उनके अनुसार लोगों के पास ब्रिटिश काल के दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड व अन्य प्रमाण मौजूद हैं, जो बताते हैं कि उनके पूर्वज लंबे समय से यहां निवास कर रहे हैं.

पुनर्वास को लेकर बढ़ी चिंता

सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग पुनर्वास को लेकर है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में अदालत ने निर्देश दिया था कि यमुना बाजार के निवासियों को बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ यमुना बाजार से 300 मीटर के दायरे में पुनर्वासित किया जाए. इसके बाद ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए. उनका आरोप है कि करीब दो दशक बीत जाने के बावजूद पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन अब लोगों को मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना बाजार की बड़ी आबादी निगमबोध घाट से जुड़े धार्मिक कार्यों व छोटे कारोबारों पर निर्भर है. यहां रहने वाले पांडा परिवार अंतिम संस्कार, पूजा-पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सेवाएं देते हैं. इसके अलावा फूल-माला, पूजन सामग्री व घाट से जुड़े कई छोटे व्यवसाय भी इसी क्षेत्र से संचालित होते हैं. ऐसे में यदि लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया गया तो उनके सामने रोजगार का भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

यमुना बाजार के निवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि विस्थापन के बाद इन परिवारों को कहां बसाया जाएगा. यही वजह है कि बेदखली के खतरे के बीच पुनर्वास का मुद्दा सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है. फिलहाल मकान खाली करने की मोहलत खत्म होने के बाद यमुना बाजार घाट पर बुलडोजर कार्रवाई की आशंका मंडरा रही है. ऐसे में सैकड़ों परिवारों की नजरें अदालत व प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं. लोगों का कहना है कि वे पुनर्वास व अपने अधिकारों की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

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