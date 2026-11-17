अकवान तूफान का अलर्ट : मौसम विभाग ने चेतावनी की जारी, छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा बड़ा असर
छत्तीसगढ़ में अब अकवान तूफान का असर देखने को मिलेगा.फिलहाल ये तूफान आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में टकराने वाला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 4:22 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तूफान का असर दिखने वाला है. अरनब, मुरासू के बाद अब अकवान तूफान धीरे-धीरे करके छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है. अकवान तूफान को लेकर मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. दो दिनों के बाद छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है.
चक्रवात अकवान का प्रदेश पर असर
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि "आज की स्थिति में देखा है तो साइक्लोन अकवान जो है वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल और इससे लगे हुए क्षेत्र में स्थित है. 18 नवंबर तक यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में होने की संभावना है. 19 नवंबर तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई होने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक ये सिस्टम का प्रभाव उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. साइक्लोन अकवान 20 नवंबर को उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और तुनी के बीच में लैंडफाल होने की संभावना है."
इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में 19 नवंबर से एक दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है. इसके साथ ही 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के एक दो स्थानों पर माध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है. इस सिस्टम के प्रभाव से तेज हवाएं भी चल सकती है. जो प्रति घंटे की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है. 21 नवंबर को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना है. लेकिन 20 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा- डॉ गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
आने वाले दो दिनों में तापमान में नहीं होगा परिवर्तन
आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है. 20 और 21 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए 1- 2 जिलों के लिए मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही पूर्वी इलाका और रायपुर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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