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अकवान तूफान का अलर्ट : मौसम विभाग ने चेतावनी की जारी, छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा बड़ा असर

अकवान तूफान का अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तूफान का असर दिखने वाला है. अरनब, मुरासू के बाद अब अकवान तूफान धीरे-धीरे करके छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है. अकवान तूफान को लेकर मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. दो दिनों के बाद छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है.





चक्रवात अकवान का प्रदेश पर असर

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि "आज की स्थिति में देखा है तो साइक्लोन अकवान जो है वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल और इससे लगे हुए क्षेत्र में स्थित है. 18 नवंबर तक यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में होने की संभावना है. 19 नवंबर तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई होने की संभावना है.