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चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, DIG कलानिधि नैथानी ने किया आगाह

​मेरठ: गर्मी की छुट्टियों में पर्यटन स्थलों और 'चारधाम यात्रा' पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है. साइबर ठगों द्वारा हेलीकॉप्टर बुकिंग, होटल और टूर पैकेजों के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी को देखते हुए डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने न केवल आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है, बल्कि पुलिस विभाग को भी इन अपराधियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है.



​डीआईजी ने बताया कि ठगों का गिरोह (I4C के इनपुट अनुसार) बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा है. असली वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाना, सस्ते ऑफर्स और 30% डिस्काउंट का लालच देकर विज्ञापन चलाना,"अंतिम सीट बची है" या "VIP कोटा" कहकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाना, फर्जी QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल कर पैसे ऐंठना और बाद में संपर्क काट देना. यह तमाम तरीके ठगी गिरोह अपनाता है और आराम से लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं.



इस संबंध में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के तमाम थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनपदों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लोगों को अलर्ट किया जाए. फर्जी डोमेन्स और मेटा विज्ञापनों को तुरंत ब्लॉक और डिलीट करवाया जाए. यदि अपराध उत्तराखंड का है, तो भी 'एफआईआर' दर्ज कर संबंधित राज्य को ट्रांसफर की जाए.

संदिग्ध बैंक खातों और UPI आईडी को तुरंत फ्रीज कराने की कार्रवाई हो. डीआईजी मेरठ रेंज की यह पहल पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है. यदि हम सतर्क रहें और केवल सरकारी माध्यमों का उपयोग करें, तो साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे.