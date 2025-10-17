रंगदारी के लिए लॉरेंस गैंग के 'बॉक्सर' ने जयपुर के व्यापारी को धमकाया, विदेशी नंबरों से आया वाट्सएप कॉल
कारोबारी की शिकायत पर जयपुर के नारायण विहार थाने में मुकदमा दर्ज.
Published : October 17, 2025 at 10:35 AM IST
जयपुर: रंगदारी नहीं देने पर कुचामन में व्यवसायी की हत्या के बाद अब जयपुर के एक कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लॉरेंस विश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आए वाट्सएप कॉल पर कारोबारी को रंगदारी नहीं देने पर गोलियों से भूनने की धमकी दी गई है. इसे लेकर जयपुर के नारायण विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नारायण विहार थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि एक कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है.
कनाडा गया परिवादी, वहां आया कॉल : परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 5-12 अक्टूबर तक कनाडा गए थे. इस बीच 9 अक्टूबर को उनके पास विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल आया था. उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया. इसके बाद एक दूसरे विदेशी नंबर से कॉल आया. उन्होंने कॉल रिसीव किया तो कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर बताया.
इतनी गोलियां मारेंगे कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी : उसने परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी और कहा, इतनी गोलियां मारेंगे कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी. कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो सोशल मीडिया पर पता कर लेना. हैरी बॉक्सर अलवर का रहने वाला है. वह लॉरेंस विश्नोई गैंग का सक्रिय गैंगस्टर है.
पहले भी कई मामलों में सामने आया नाम : वह लंबे समय से फरार है और पुलिस को अंदेशा है कि वह बचने के लिए विदेश भाग गया है. लॉरेंस गैंग की ओर से रंगदारी के लिए धमकाने के कई मामलों में पहले भी उसका नाम आ चुका है. वह इंटरनेट और वाट्सएप कॉलिंग के जरिए रंगदारी और फिरौती के लिए कारोबारियों और व्यापारियों को धमकी देता है. फायरिंग की वारदातों के बाद सोशल मीडिया पर कई बार उसके द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेने के मामले भी सामने आए हैं.