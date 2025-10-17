ETV Bharat / state

रंगदारी के लिए लॉरेंस गैंग के 'बॉक्सर' ने जयपुर के व्यापारी को धमकाया, विदेशी नंबरों से आया वाट्सएप कॉल

जयपुर: रंगदारी नहीं देने पर कुचामन में व्यवसायी की हत्या के बाद अब जयपुर के एक कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लॉरेंस विश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आए वाट्सएप कॉल पर कारोबारी को रंगदारी नहीं देने पर गोलियों से भूनने की धमकी दी गई है. इसे लेकर जयपुर के नारायण विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नारायण विहार थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि एक कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है. कनाडा गया परिवादी, वहां आया कॉल : परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 5-12 अक्टूबर तक कनाडा गए थे. इस बीच 9 अक्टूबर को उनके पास विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल आया था. उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया. इसके बाद एक दूसरे विदेशी नंबर से कॉल आया. उन्होंने कॉल रिसीव किया तो कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर बताया. इसे भी पढ़ें: रूलानिया हत्याकांड: पश्चिम बंगाल से तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार