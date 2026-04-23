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बिहार की गिद्धेश्वर पहाड़ियों में मिला हजारों साल पुराना शैल चित्र

जमुई : बिहार के जमुई जिले में वन विभाग की टीम को हजारों साल पुराने शैल चित्र मिले हैं. अब बिहार सरकार इन शैल चित्रों (रॉक पेंटिंग्स) को संरक्षित करेगी. ताकि इन धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके. साथ ही इन चित्रों पर रिसर्च भी किया जाएगा.

दुर्लभ शैल चित्रों की खोज : दरअसल, वन प्रमंडल के विशेष अन्वेषण दल ने जमुई जिले के गिद्धेश्वर पहाड़ियों के अत्यंत दुर्गम और अभेद्य शैलाश्रयों में नवपाषाण काल से लेकर प्रारंभिक इतिहास काल तक के दुर्लभ शैल चित्रों को खोजा है. बिहार सरकार अब इस साइट को संरक्षित करने और अकादमिक अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रही है.

''संरक्षण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. 2022 में शुरू की गई पहल आगे भी जारी रहेगी. साइट के संरक्षण को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह आने वाली पीढ़ियों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ रहे.''- तेजस जायसवाल, प्रभागीय वन अधिकारी

हजारों साल पुरानी चित्र (ETV Bharat)

कितने वर्ष पुरानी पेंटिंग? : विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ये पेंटिंग नवपाषाण युग, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक की हो सकती हैं. यह क्रांतिकारी युग था, जब मनुष्य ने खानाबदोश जीवन की अनिश्चितता को त्यागकर स्थायी निवास, आदिम कृषि और पशुपालन की ओर अपने कदम बढ़ाए थे. गिद्धेश्वर की पहाड़ियों की प्राचीन दीवारों पर मिले ये शैल चित्र उसी युग के मनुष्यों के सामाजिक बोध और उनके परिवेश का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं.