बिहार की गिद्धेश्वर पहाड़ियों में मिला हजारों साल पुराना शैल चित्र
जमुई की ऐतिहासिक विरासत में नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है. गिद्धेश्वर की पहाड़ियों में नवपाषाणकालीन दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 23, 2026 at 3:15 PM IST
जमुई : बिहार के जमुई जिले में वन विभाग की टीम को हजारों साल पुराने शैल चित्र मिले हैं. अब बिहार सरकार इन शैल चित्रों (रॉक पेंटिंग्स) को संरक्षित करेगी. ताकि इन धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके. साथ ही इन चित्रों पर रिसर्च भी किया जाएगा.
दुर्लभ शैल चित्रों की खोज : दरअसल, वन प्रमंडल के विशेष अन्वेषण दल ने जमुई जिले के गिद्धेश्वर पहाड़ियों के अत्यंत दुर्गम और अभेद्य शैलाश्रयों में नवपाषाण काल से लेकर प्रारंभिक इतिहास काल तक के दुर्लभ शैल चित्रों को खोजा है. बिहार सरकार अब इस साइट को संरक्षित करने और अकादमिक अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रही है.
''संरक्षण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. 2022 में शुरू की गई पहल आगे भी जारी रहेगी. साइट के संरक्षण को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह आने वाली पीढ़ियों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ रहे.''- तेजस जायसवाल, प्रभागीय वन अधिकारी
कितने वर्ष पुरानी पेंटिंग? : विशेषज्ञों का मानना है कि ये पेंटिंग नवपाषाण युग, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक की हो सकती हैं. यह क्रांतिकारी युग था, जब मनुष्य ने खानाबदोश जीवन की अनिश्चितता को त्यागकर स्थायी निवास, आदिम कृषि और पशुपालन की ओर अपने कदम बढ़ाए थे. गिद्धेश्वर की पहाड़ियों की प्राचीन दीवारों पर मिले ये शैल चित्र उसी युग के मनुष्यों के सामाजिक बोध और उनके परिवेश का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं.
जीवन पद्धति को रंगों और रेखाओं के माध्यम से दिखाना : सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त इन कलाकृतियों में तत्कालीन मानव गतिविधियों, सामूहिक उल्लास और वन्य जीवों की सूक्ष्म आकृतियों का समावेश यह स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र अपनी उन्नत प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक निरंतरता का एक 'अटल साक्षी' रहा है. ये चित्र उस समय की जीवन पद्धति को रंगों और रेखाओं के माध्यम से आज के आधुनिक युग से जोड़ने वाले एक सेतु के समान हैं.
"जमुई की यह ऐतिहासिक संपदा हमारी पहचान है. जिला प्रशासन इस संपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास और इन प्राचीन धरोहरों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. आने वाले समय में इसे पर्यटन और शोध के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक पहल किया जाएगा."- नवीन, जिला पदाधिकारी, जमुई
इस अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का सफल नेतृत्व वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल द्वारा किया गया, जिसमें वन विभाग की टीम के सदस्य फॉरेस्टर मिथिलेश कुमार, वनरक्षक दीपु रविदास एवं धीरेंद्र कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस अन्वेषण को पूर्ण किया. यह खोज न केवल जमुई बल्कि संपूर्ण बिहार राज्य के लिए आत्मगौरव का विषय है, जो हमारे गौरवशाली अतीत को पुनः जीवंत करने का अवसर प्रदान करती है.
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