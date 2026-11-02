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बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत, जानें सब कुछ

वाराणसी: पेड़-पौधों से हमारा जीवन सुरक्षित है, पेड़ पौधे हैं, तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है. लेकिन इनकी सही पहचान न होने और पुराने वृक्षों को संरक्षित ना कर पाने की वज़ह से आज स्थितियां बिगड़ रही हैं. अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग हरे भरे पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल में कॉलोनी और शहर को कन्वर्ट कर रहे हैं. ऐसे में कुछ ऐसी अनोखी पहल की ज़रूरत है.

इसलिए ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के साथ पेड़-पौधे के शौकीनों को उनके बारे में न सिर्फ बताना, बल्कि उनकी ज़रूरत, इनको संरक्षित करने के उचित उपाय और इनको बेहतर तरीके से डेवलप करने के साथ ही उनके गुण और दोष के बारे में भी जानकारी दिया जाना.

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ईटीवी भारत)

वैसे तो सोशल मीडिया के युग में यह कम लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की लाइव जानकारी देना ज्यादा सार्थक प्रयास समझ में आता है. ऐसे में सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से किताबों से बाहर निकाल कर पेड़ों की एक अनोखी क्लास लगाई जाने का प्रयास शुरू किया गया है.

यह यूनिक और नया इनिशिएटिव विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के साथ बॉटनी डिपार्टमेंट ने मिलकर शुरू किया है. और इसका नाम दिया गया है 'वॉक एन्ड टॉक विद ट्री'. कल्पवृक्ष से लेकर नागलिंगम तक की कहानी को सुनाकर किस तरह से पेड़ों का महत्व जीवन में किस रूप में और कैसे हैं. इन सारी जानकारी के साथ अनोखे तरह के पेड़ों को दिखाना, बताना, समझना, वो भी लाइव पहली बार देखने को मिल रहा है.

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ईटीवी भारत)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते 2 सालों से पढ़ रही आकांक्षा को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जिन पौधों और पेड़ों को देख रही हैं. वह कमंडलु का छोटा सा पेड़ एक बड़े से फल के साथ हमारी संन्यासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वो कहती हैं कि वह इधर से गुजरती तो कई बार थीं, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि यह छोटा सा पेड़, बड़े से फल को अपने नीचे दबाये हुए हैं, लेकिन जब उसे यह जानकारी यूनिवर्सिटी के एक अनोखे प्रयास के ज़रिए दी गई तो वह भी खुश हो गई और उसने न सिर्फ इसे सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया, बल्कि इस अनोखे प्रयास को जारी रखने की भी बात भी कही.

यह उस प्रयास के बाद निकल कर सामने आ रहे रिज़ल्ट का नतीज़ा है, जिसकी शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग और बॉटनी डिपार्टमेंट ने की है. एक अनोखे कार्यक्रम के तहत महामना की बगिया में पहली बार एक ऐसा पर्यावरण संरक्षण के साथ पेड़ों को संरक्षित सुरक्षित और लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास शुरू किया गया है, जो आज की जेन जी पीढ़ी को काफी प्रभावित करेगा.

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ईटीवी भारत)

इस बारे में यूनिवर्सिटी के उद्यान विभाग के अधिकारी अश्विनी देशवाल का कहना है कि महामना की बगिया में वॉक और टॉक विथ ट्रीज, नो योर ट्रीज नाम से एक ऐसा इनीशिएटिव शुरू किया गया है, जिसे करने के लिए हम कैंपस में मौजूद पेड़ों के बीच घूम रहे हैं.

उन्होंने बताया कि विश्वनाथ टेंपल, बोटैनिकल गार्डन, पर्यावरणीय संरक्षण विभाग, स्वतंत्रता भवन, सेंट्रल नर्सरी से लेकर पूरे कैंपस में मौजूद उन हजारों पौधों पेड़ों को हम जानने के लिए पैदल निकल रहे हैं, जो हमारे कैंपस के साथ बनारस की जान है. बहुत ही कम लोगों को पता है कि बीएचयू परिसर में सिर्फ आम, नीम, जामुन के पेड़ नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे अनोखे पेड़ हैं जिनकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता बहुत महत्वपूर्ण है.

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ETV Bharat)

जैसे कैंपस के अंदर कल्पवृक्ष मौजूद है, कल्पवृक्ष अपने आप में बेहद ख़ास होता है. इसे कल्पतरु भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है. यह कैंपस में विश्वनाथ मंदिर के आसपास है. इसके अलावा हमारे सनातन संस्कृति परंपरा से जुड़ा कमंडलु का वृक्ष बीएचयू में बड़ी संख्या में है.

देशवाल बताते हैं कि यह वही कमंडलु का वृक्ष है, जिसमें मिलने वाले बड़े से फल के ज़रिए पुरातन समय में साधु महात्मा अपना कमंडल तैयार करते थे. उस वक्त पीतल तांबा या अन्य किसी धातु के कमंडल की जगह इस कमंडल को तैयार करने में ज्यादा वक्त लगता था और यह ज्यादा मज़बूत होता था, जो सिर्फ इसी पेड़ के फल से मिलता है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है.

देशवाल ने कहा कि "ऐसे ही सिंदूर का पेड़, तेज पत्ते का पेड़ और औषधि पेड़ों के साथ ही हम उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आज की युवा पीढ़ी के साथ कैंपस में आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स बनारस के लोगों के साथ ही यहां रहने वाले लोगों को भी पता चले कि इन पेड़ों के यहां महत्व क्या है. इनका संरक्षण कैसे होता है और यह किस रूप में हमें फायदा पहुंचा रहे हैं."

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ETV Bharat)

बहुत से लोग इनके पास थे तो गुजरते थे, लेकिन इनको पता ही नहीं रहता था कि यह है क्या. लेकिन "हमने एक नई इनिशिएटिव के साथ इसकी शुरुआत की और हम हर हफ्ता 10 दिन पर यह यात्रा निकाल कर पेड़ों से बातचीत करते हुए उन्हें समझने और उनकी बातों को अपने साथ के युवा पीढ़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखा और नया प्रयास कैंपस से शुरू किया जा सके."

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ETV Bharat)

वहीं हॉर्टिकल्चर यूनिट के इंचार्ज प्रोफेसर सरफराज आलम का कहना है कि "हमने एक सर्वे बीएचयू परिसर में किया था, ताकि उसकी डॉयवर्सिटी को हम बढ़ा सके और हरियाली के साथ लोगों को यह बता सकें कि यहां कितने ज्यादा जातियों के अलग-अलग पेड़ मौजूद हैं. बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां विदेश से भी मंगवाएगा पौधे लगे हुए हैं. पुराने पौधे मौजूद हैं पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया, लेकिन यह बातें लोगों को पता नही है, इसलिए हमने अपने कैंपस के बच्चों, स्टॉफ के साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं काशी के लोगों समेत अन्य लोगों को भी हम इस अनोखे प्रयास से जोड़ रहे हैं और कैंपस की डॉयवर्सिटी को हम उन तक पहंचाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा यही मक़सद है कि हम लोगों को जागरूक करें कि इनका संरक्षण आप भी कीजिए."

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ETV Bharat)

वहीं कैंपस में ही छात्र अभिषेक का कहना है कि यह अपने आप में बहत बड़ी अनुभूति है और यह होना भी चाहिए हम प्रकति से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं. यह हमारे लिए बह़त अच्छा एक मौका मिला है, हमने सिंदूर का पौधा कभी नहीं देखा था, यहां देखने को मिला, कमंडलु के पौधे के बारे में हम कभी जानते ही नहीं थे कि यह होता क्या है, हम यहां से गुजरते हैं हम इसी डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि डसके नीचे फल लगा हआ है, बहत सी नई चीज है पेड़ों के बारे में जानने को मिल रही है, जो बहत अच्छा प्रयास है.

छात्रा निहारिका का कहना है कि यह बहत ही बेहतर कार्य किया जा रहा है. जैसे हम लोग कैंपस में बहत बार आते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पौधा किस काम का है. हमने बहत से ऐसे पेड़ देखे जो देखते तो थे, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था, जैसे कपूर, तेजपत्ता, मिर्च के पौधों को देखा जो देखे नहीं थे. हम देख कर भी नहीं जान पाते थे कि यह पेड़ किसका है, हमने इनकी पत्तियों को जब हाथों से पकड़ा और रगड़ा उनको सूंघा तो पता चला कि उनमें से कैसी महक आ रही है और हमें यह कैसे फायदा पहंचा रहे है.

बीएचयू में संभाली जा रही हजारों साल पुरानी पर्यावरणीय विरासत. (ETV Bharat)

वहीं यूनिवर्सिटी जियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अमिया कुमार सामल का कहना है कि 'महामना की बगिया' अपने आप में अनोखी है और ऐसा कैंपस कहीं नहीं है. यहां बहत सी जातियों के पौधों की जब हमने गणना करवाई तो इसका नंबर तो सामने आ गया, लेकिन पौधों को सरक्षित संरक्षित कैसे करें. इसके बारे में लोगों को कैसे बताएं यह बड़ा चैलेंज था. इसलिए अब हम हम बाहर से आने वाले लोगों को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं, ताकि यहां मौज़ूद पौधों के बारे मे लोग जानें और 'टॉक विद ट्री' के ज़रिए पौधों से बातचीत करते हए उनके बारे में समझ सकें. हम लाइव हर पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि लोगों को इसकी जानकारी के साथ इन्हें लगाने का जज्बा भी पैदा हो.