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अनोखा प्रदर्शन: रेंगते और दंडवत करते मंत्री संदीप सिंह का घेराव करने पहुंचे हजारों शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट

नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और सरकार पर सुप्रीमकोर्ट में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया.

teacher aspirants protest
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 2:51 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में सुनवाई से पहले सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया.

teacher aspirants protest
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश. (ईटीवी भारत)

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. कई अभ्यर्थी रेंगते हुए तो कुछ दंडवत करते हुए मंत्री आवास तक पहुंचे.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है.

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69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन. (ईटीवी भारत)

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और घोटाला सामने आया था, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा.

उनका कहना है कि लगातार तारीखें पड़ने और सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में सक्षम वकील खड़ा कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करे ताकि मामले का जल्द निस्तारण हो सके.

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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश. (ईटीवी भारत)

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में वर्षों से फंसे अभ्यर्थी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं.

उन्होंने सरकार से जल्द समाधान निकालने और भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की मांग की.

वहीं, प्रदर्शन के दौरान मंत्री आवास के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

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