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अनोखा प्रदर्शन: रेंगते और दंडवत करते मंत्री संदीप सिंह का घेराव करने पहुंचे हजारों शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में सुनवाई से पहले सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया. 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश. (ईटीवी भारत) प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. कई अभ्यर्थी रेंगते हुए तो कुछ दंडवत करते हुए मंत्री आवास तक पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है.