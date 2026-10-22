मेरठ स्टेडियम में हजारों छात्रों ने निकाली 'अखंड भारत रैली', नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद
अखंड स्वतंत्र भारत रैली का आयोजन, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का दिया संदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:30 AM IST
मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ में बुधवार को अखंड भारत रैली निकाली गई. जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रहे और राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया.
आयोजन में स्कूली छात्र-छात्राएं जुटे, जिसमें देश के अलग-अलग कोने से भी स्टूडेंट पहुंचे थे. वहीं सेना से जुड़े कई रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे. रैली एक निजी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें शहर के चौक चौराहों से होकर खास तौर से जेन जी और जेन अल्फा वर्ग की खास भागीदारी रही.
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस महापर्व भी मनाया गया. कमिश्नरी चौराहे से होते हुए कैलाश प्रकाश स्टेडियम तक एक-एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया.
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थाओं की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम में अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी एकत्र हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 1943 का दिन भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थाई सरकार की नींव रखी थी. ऐसे में उन्हें याद करते हुए स्टूडेंट उनके संघर्ष त्याग और तपस्या का सम्मान करते हुए एकजुट हुए हैं. यही संदेश देने की कोशिश है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष को सभी याद रखें.
इस मौके पर जहां तमाम रिटायर्ड अधिकारी मौजूद थे, वहीं आजाद हिंद फौज के सेवानिवृत लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. खास बात ये है कि इस खास कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध समेत तमाम धर्म के लोग पहुंचे थे. हालांकि तेज धूप के चलते मणिपुर की एक युवती तो बेहोश भी हो गई थी, जिसे तुरंत फर्स्ट एड देकर उपचार दिया गया.
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