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मेरठ स्टेडियम में हजारों छात्रों ने निकाली 'अखंड भारत रैली', नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद

मेरठ में अखंड स्वतंत्र भारत रैली का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ में बुधवार को अखंड भारत रैली निकाली गई. जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रहे और राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया.

रैली (Video Credit; ETV Bharat) आयोजन में स्कूली छात्र-छात्राएं जुटे, जिसमें देश के अलग-अलग कोने से भी स्टूडेंट पहुंचे थे. वहीं सेना से जुड़े कई रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे. रैली एक निजी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें शहर के चौक चौराहों से होकर खास तौर से जेन जी और जेन अल्फा वर्ग की खास भागीदारी रही.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस महापर्व भी मनाया गया. कमिश्नरी चौराहे से होते हुए कैलाश प्रकाश स्टेडियम तक एक-एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)