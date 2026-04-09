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BHU के सभी स्टूडेंट्स मिलेगी ऑफिशियल E-Mail ID; तेज होगा सूचनाओं का आदान-प्रदान

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि यह पहल विद्यार्थियों को उनके विभागों से जोड़ने में महत्वपूर्ण है.

BHU के सभी स्टूडेंट्स मिलेगी ऑफिशियल E-Mail ID.
BHU के सभी स्टूडेंट्स मिलेगी ऑफिशियल E-Mail ID. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में छात्रों को यूनिवर्सिटी के आधिकारिक डोमेन पर E-Mail ID उपलब्ध कराई जा रही है. इससे स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान तो होगा ही, उनको कई फायदे मिलेंगे. डिजिटल सिक्योरिटी की चिंता भी खत्म होगी.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि यह पहल विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों, विभागों और विश्वविद्यालय से अधिक निकटता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की नीतियों, महत्वपूर्ण निर्णयों और नवीनतम सूचनाओं के प्रति अधिक जागरूक होना आवश्यक है. वहीं, संकाय सदस्यों के लिए भी विद्यार्थियों की समस्याओं से बेहतर रूप से अवगत होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

कंप्यूटर सेंटर के समन्वयक प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से है, जो अपने सभी विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करा रहा है.

इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से संबंधित सभी तकनीकी प्रक्रियाओं की देखरेख कंप्यूटर सेंटर करेगा. इसके लिए विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त गूगल वर्कस्पेस लाइसेंस और क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था भी की गई है.

यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस व्यवस्था के तहत अब सभी विद्यार्थियों को bhu.ac.in डोमेन पर E-Mail अकाउंट दिए जाएंगे. अब तक विश्वविद्यालय डोमेन E-Mail ID संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और पीएचडी शोधार्थियों को अनुरोध के आधार पर जारी की जाती थी. अब यह सुविधा औपचारिक रूप से सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है. इससे लगभग 18,000 से 20,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.

यह पहल आधिकारिक E-Mail ID के माध्यम से यूनिवर्सिटी संग कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में विश्वविद्यालय के प्रयासों का हिस्सा है. इससे बेहतर कम्युनिकेशन, प्रामाणिक और सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी.

डोमेन E-Mail विद्यार्थियों को विश्वसनीय और प्रामाणिक डिजिटल पहचान प्रदान करेगा. साथ ही, इसके माध्यम से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, विज्ञान, कला, मानविकी अथवा अन्य श्रेणियों के आधार पर ई-मेल ग्रुप काम होगा. यह सुविधा चौबीसों घंटे संस्थागत संवाद सुनिश्चित करेगी, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाओं का त्वरित प्रसार और आवश्यक मामलों का समयबद्ध समाधान संभव हो पाएगा.

इसके साथ ही विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण सूचनाएं विद्यार्थियों की बीएचयू डोमेन E-Mail पर सीधे भेजी जाएंगी. इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए किसी कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित हुए बगैर अपने विषयों का समाधान पाना संभव हो सकेगा.

स्टूडेंट्स को यह होगा फायदा

  • इस पहल से विद्यार्थियों और संकाय तथा प्रशासन के बीच संवाद अधिक प्रभावी होगा.
  • विद्यार्थियों को व्यक्तिगत E-Mail सेवाओं की तुलना में सुरक्षा सुविधाएं एवं बेहतर स्पैम सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा.
  • E-Mail ID विद्यार्थियों के समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध विवरणों के आधार पर तैयार की जाएंगी.

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