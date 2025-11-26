चंडीगढ़ में SKM के हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन, राज्य और केंद्र सरकार को दी चेतावनी
चंडीगढ़ में एसकेएम के हजारों किसानों ने विरोध-प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को चेतावनी दी है.
Published : November 26, 2025 at 9:04 PM IST
चंडीगढ़: केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की नीतियों और फैसलों से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के हजारों किसानों ने आज, 26 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध के दौरान मिली जीत की पांचवीं वर्षगांठ चंडीगढ़ में मनाई. इसके लिए एसकेएम और उसके बैनर तले विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान मजदूर एकता व अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने एक के बाद एक मंच से किसानों की मांगों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार के समक्ष रखा. इसके साथ ही किसानों ने सरकारों को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो संघर्ष को तेज किया जाएगा.
पुलिस और पैरामिलिट्री के पहरे में प्रदर्शन: प्रदर्शन स्थल पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मौजूद रहे. एसपी, डीएसपी व इंस्पेक्टरों समेत हजारों पुलिसकर्मियों के पहरे के बीच किसान सुबह से ही प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए थे. विभिन्न जिलों से दोपहर 1 बजे तक हजारों किसान प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे. किसानों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर मौके पर मुस्तैद रहे.
कई कानून और बिलों के खिलाफ है किसान: किसान संगठन के पदाधिकारी व अन्य किसान नेताओं/पदाधिकारियों ने मंच से अपनी-अपनी मांगों को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखा. किसान नेताओं ने हाल ही में लाए गए लेबर एक्ट समेत बिजली विभाग के निजीकरण, बिजली एक्ट 2025, नए मीटर लगाने, मीटर पर पहले के मुकाबले अब लगाई जाने वाली जुर्माना राशि, पानी के मुद्दे और रोजगार सृजन नहीं होने समेत विभिन्न मांगें रखी. इसके साथ ही किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि पंजाब की वर्तमान सरकार को जिस भरोसे पर लाया गया था, वह उस पर खरी नहीं उतरी. उन्होंने कहा कि सभी सरकारें अपने अपने तौर तरीकों से किसानों को चोट पहुंचाती हैं.
पीयू-पानी और चंडीगढ़ पर हक की राजनीति: मंच से किसान संगठन के एक पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न मुद्दों की आड़ में पंजाब और किसानों को जान बूझकर तंग करती है. उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि सरकार कभी चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी पर अधिकार के मामले, तो कभी राज्यों के बीच पानी के मुद्दे तो कभी चंडीगढ़ पर अधिकार के मामले से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करती है. उन्होंने किसानों से कहा कि सभी को एकजुट रहना है और एक साथ अपनी मांगों को मनवाना जरूरी है.
मांगें नहीं मानी तो संघर्ष तेज करने की चेतावनी: किसान संगठन के पदाधिकारियों व अन्य किसानों ने कहा कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी समय में विरोध प्रदर्शन तेज करने पर विचार किया जाएगा. संगठन पदाधिकारियों ने किसानों को स्पष्ट किया कि सभी अपनी मांगों पर अडिग रहते हुए किसी तरह के बहकावे में न आएं. उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही लड़ाई जीती जा सकती है, क्योंकि इससे पहले शांतिपूर्वक किए विरोध प्रदर्शन के दौरान रखी गई मांगों को सरकारों ने नहीं माना. लेकिन जब विरोध प्रदर्शन तेज किए गए तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा. नतीजतन यदि इस बार भी सरकार समय रहते मांगों को नहीं मानती तो एक बार फिर एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज करने होंगे.
