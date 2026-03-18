कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से रोजी-रोटी का संकट; मेरठ में सैकड़ों ढाबे-रेस्टोरेंट बंद
मेरठ के मोदीपुरम में होटल संचालक अर्जुन बताते हैं कि बीते एक सप्ताह सिलेंडर आपूर्ति बंद हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 1:20 PM IST
मेरठ: US-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई न होने से मेरठ में सैकड़ों स्ट्रीट फूड की दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए हैं. वहीं, कुल सिलेंडर की कालाबाजारी भी कर रहे हैं.
कमर्शियल सिलेंडर न मिलने की वजह से हजारों ऐसे लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है, जो हाईवे या सड़कों के किनारे ढाबा, रेस्टोरेंट या चाय-नाश्ते की दुकानें चला रहे थे. गैस की किल्लत की वजह से जहां एक तरफ अपने ढाबों और होटलों में लोगों को काम बंद करना पड़ गया है, वहीं दूसरी ओर उन होटल ढाबों पर काम करने वाले कामगारों के सामने तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है.
मेरठ में ही सैकड़ों की संख्या में ऐसे ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान हैं, जहां व्यवसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने की वजह से हजारों परिवार परेशान हैं. वहीं, अगर कुछ लोग अपने होटल या रेस्टोरेंट खोल भी रहे हैं, तो बंद पैकेट वाले उत्पाद ही अब बिक्री कर पा रहे हैं. हाइवे पर अब चाय के लिए भी लोगों को ठिकाने तलाशने पड़ रहे हैं.
मेरठ से गुजरने वाले NH-58 दिल्ली-देहरादून हाइवे पर तमाम ऐसी छोटी बड़ी दुकानें और रेस्तरां, ढाबे हैं, जहां से गुजरते वक्त राहगीरों के लिए चाय-नाश्ता समेत भोजन का भी इंतजाम रहता था. अब सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही किसी तरह व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि पैकेज्ड प्रोडक्ट की बिक्री करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही.
मेरठ के मोदीपुरम में होटल संचालक अर्जुन बताते हैं कि बीते एक सप्ताह सिलेंडर आपूर्ति बंद हो गई है. उससे पहले किसी तरह काम कर रहे थे, काफी अच्छा काम चलता था. 24 घंटे उनके यहां पर्यटक और यात्री ठहरते रहते थे. अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं. अर्जुन ने बताया कि उनके होटल पर 6 अन्य लोग भी नौकरी करते थे, सभी काम बंद होने की वजह से छुट्टी पर चले गए हैं.
ढाबा संचालक मोनू बताते हैं कि कुछ लोग तो इस परेशानी के दौर में आपदा में अवसर खोज रहे हैं. अगर गैस मिलने की कोई उम्मीद भी है तो लोग प्रीमियम मांग रहे हैं. मोनू बताते हैं कि अगर ब्लैक में सिलेंडर ले भी लें तो औसत भी नहीं आएगा.
घरेलू सिलेंडर के लिए भी अतिरिक्त पैसे मांगने का आरोप वे लगाते हुए वंश अरोड़ा बताते हैं कि सिलेंडर न मिलने की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
गुजर बसर करना भी मुश्किल लग रहा है. कई लोगों ने चाय की भी कीमत बढ़ा दी है. अब तो हाइवे पर अगर कहीं चाय का इंतजाम हो भी रहा है तो साधारण चाय की प्याली जो पहले 10 रुपए की आती थी, उसके लिए भी हाइवे पर लोग 25 रुपए वसूल रहे हैं.
कई लोग तो कोयले का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. मेरठ में हाइवे के अलावा बस अड्डे, रोडवेज स्टैंड सहित रेलवे स्टेशन के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग स्ट्रीट मार्केट में फ़ूड बिक्री करते थे, उनकी भी संख्या घट गई है.
रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों का कहना है कि गैस की समस्या से उनका काम प्रभावित हो रहा है. वहीं जो होटल या रेस्टोरेंट लोग संचालित कर रहे हैं, उसका किराया कैसे निकलेगा? यह भी बड़ी चुनौती है.
वहीं, गैस की कालाबाजारी को लेकर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को जहां तत्काल सख्त एक्शन लेने और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि कि बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि घरेलू गैस का इस्तेमाल कोई व्यवसायिक गतिविधियों में न करे.
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