सर्दी की दस्तक के साथ केवलादेव फिर हुआ गुलजार, पर्यटकों की भीड़ और प्रवासी पक्षियों ने बढ़ाई रौनक

केवलादेव नेशनल पार्क फिर रंग-बिरंगे प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया. नवंबर में 11 हजार पर्यटक पहुंचे. दिसंबर-जनवरी रहेगा पीक सीजन.

घना में पहुंचे प्रवासी पक्षी
घना में पहुंचे प्रवासी पक्षी (ETV Bharat Bharatpur)
Published : December 11, 2025 at 3:31 PM IST

भरतपुर: सर्द हवाओं का आगमन होते ही राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) एक बार फिर पक्षी प्रेमियों व पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार हो गया है. धूप की हल्की गर्माहट और वेटलैंड पर मंडराते हजारों प्रवासी पक्षियों ने ऐसा मनोरम दृश्य रचा है कि देश-विदेश से सैकड़ों पर्यटक रोजाना यहां पहुंच रहे हैं. इस सीजन में घना प्रदेश के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है.

नवंबर में 11 हजार पर्यटक: उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि सिर्फ नवंबर माह में ही लगभग 11 हजार पर्यटक घना पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफी उल्लेखनीय रही. अप्रैल से नवंबर अंत तक कुल करीब 35 हजार पर्यटक उद्यान की सैर कर चुके हैं. यह आंकड़ा घना की बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है.

सुनिए क्या बोले उद्यान निदेशक और पर्यटक (ETV Bharat Bharatpur)

साइबेरिया से हजारों पक्षी पहुंचे: निदेशक ने बताया कि इस बार साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और मध्य एशियाई देशों से प्रवासी पक्षी भरपूर संख्या में केवलादेव की शरण में आए हैं. इन दिनों पेंटेड स्टॉर्क, डार्टर, कॉर्मोरेंट, स्पूनबिल, ग्रे हेरॉन, इग्रेट सहित कई दुर्लभ व सामान्य प्रजातियों के हजारों पक्षी उद्यान में देखे जा सकते हैं. रोजाना नई-नई प्रजातियों का आगमन हो रहा है, जिससे जैव-विविधता और समृद्ध हो रही है. उन्होंने कहा कि अभी कई पक्षी उद्यान के बाहरी इलाकों व आसपास के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं. जैसे-जैसे बाहर के तालाबों में पानी कम होगा, सभी पक्षी घना के भीतरी हिस्से में एकत्रित हो जाएंगे, इसलिए दिसंबर और जनवरी का महीना पक्षी अवलोकन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.

पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े इंतजाम: बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए प्रबंधन ने इस बार सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है. उद्यान परिसर में नए शौचालयों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था में सुधार और सिटिंग एरिया का विस्तार किया जा रहा है. साथ ही साइकिलों की भारी मांग को देखते हुए विभाग ने 50 नई साइकिलें जोड़ने का फैसला किया है. वीकेंड व छुट्टियों में भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर से अतिरिक्त ई-रिक्शा भी लगाए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो और वन क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन सुचारु रहे.

बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षा केवलादेव पहुंचे हैं
बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षा केवलादेव पहुंचे हैं (ETV Bharat Bharatpur)

मध्यप्रदेश के नीमच से घूमने आई पर्यटक निर्मला कुमावत ने कहा, “केवलादेव ने हमें यादगार अनुभव दिया. यहां की व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं. पेंटेड स्टॉर्क, डार्टर, ग्रे हेरॉन जैसी कई प्रजातियां देखीं. पक्षियों को घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिलाते देखना बहुत खूबसूरत था.” यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व के उन चुनिंदा स्थानों में शामिल है, जहां 350 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का इतना विशाल समागम देखने को मिलता है. विश्व भर के पक्षी वैज्ञानिक इसे शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं.

