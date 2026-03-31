305 किमी पाइपलाइन, 12,437 फिटिंग, फिर भी 8 हजार घरों में गैस का इंतजार
भरतपुर में पीएनजी गैस के लिए दो साल से आवेदन कर चुके लोगों को आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है.
Published : March 31, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 8:39 PM IST
भरतपुर: शहर में पीएनजी योजना का विस्तार कागजों में भले ही तेजी से दिख रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है. शहर के 71 इलाकों में 305 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और 12 हजार 437 घरों में पाइपलाइन फिटिंग का काम भी पूरा हो चुका है, इसके बावजूद करीब 8 हजार घर आज भी गैस सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं. पाइपलाइन पहुंचने के बाद भी रसोई सिलेंडर पर ही चल रही है. कई उपभोक्ताओं को तो दो साल से गैस का इंतजार है.
भरतपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत तेजी से पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है. 71 क्षेत्रों को कवर करते हुए 305 किमी पाइपलाइन डाली जा चुकी है. आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 हजार 437 घरों में फिटिंग पूरी होने के बावजूद अब तक सिर्फ करीब 4 हजार घरों में ही पीएनजी गैस की सप्लाई शुरू हो सकी है. लगभग 8 हजार घर ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन और फिटिंग होने के बाद भी गैस नहीं पहुंची है. शहर में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो दो-दो साल पहले आवेदन और शुल्क जमा करा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है.
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दोबारा कर रहे आवेदन: संजय नगर निवासी लक्ष्मण सिंह बताते हैं कि उन्होंने दो साल पहले आवेदन कर शुल्क जमा कराया था. उनके घर तक पाइपलाइन भी डाल दी गई, लेकिन कनेक्शन जारी नहीं हुआ. अब उन्हें दोबारा कंपनी के केंद्र पर आवेदन के लिए जाना पड़ रहा है.
दो साल से कर रहे इंतजार: सूरजमल नगर निवासी कुणाल पूनिया का कहना है कि उनके घर में भी दो साल पहले पाइपलाइन फिटिंग कर दी गई थी, लेकिन आज तक रसोई तक गैस नहीं पहुंची है. कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जबकि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को तीन माह के भीतर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा.
महत्वपूर्ण तथ्य:
- 71 इलाकों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार
- 305 किमी गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी
- 12,437 घरों में पाइपलाइन फिटिंग पूरी
- करीब 4,000 घरों में ही गैस सप्लाई शुरू
- लगभग 8,000 से ज्यादा घर अब भी इंतजार में
- 2 साल से लंबित हैं कई कनेक्शन
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में संबंधित कंपनी को भी निर्देश जारी किए गए हैं और लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने को कहा गया है. हालांकि जब हजारों उपभोक्ता पहले से आवेदन कर इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में तीन माह की अनिवार्यता का आदेश कितना व्यावहारिक है. डीएसओ अग्रवाल ने बताया कि लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए कंपनी की ओर से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं. जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन किसी कारणवश अटके हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा. करीब 1000 कनेक्शन ऐसे हैं, जो जल्द शुरू हो जाएंगे.