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305 किमी पाइपलाइन, 12,437 फिटिंग, फिर भी 8 हजार घरों में गैस का इंतजार

भरतपुर में पीएनजी गैस कार्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर में पीएनजी योजना का विस्तार कागजों में भले ही तेजी से दिख रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है. शहर के 71 इलाकों में 305 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और 12 हजार 437 घरों में पाइपलाइन फिटिंग का काम भी पूरा हो चुका है, इसके बावजूद करीब 8 हजार घर आज भी गैस सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं. पाइपलाइन पहुंचने के बाद भी रसोई सिलेंडर पर ही चल रही है. कई उपभोक्ताओं को तो दो साल से गैस का इंतजार है. भरतपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत तेजी से पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है. 71 क्षेत्रों को कवर करते हुए 305 किमी पाइपलाइन डाली जा चुकी है. आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 हजार 437 घरों में फिटिंग पूरी होने के बावजूद अब तक सिर्फ करीब 4 हजार घरों में ही पीएनजी गैस की सप्लाई शुरू हो सकी है. लगभग 8 हजार घर ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन और फिटिंग होने के बाद भी गैस नहीं पहुंची है. शहर में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो दो-दो साल पहले आवेदन और शुल्क जमा करा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है. जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें: LPG सिलेंडर छोड़ें, घर लाएं PNG: ₹500 की फ्री गैस के साथ मिल रहे हैं ये तगड़े ऑफर्स