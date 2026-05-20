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हांसी में जल्द हजारों हैप्पी कार्ड का होगा वितरण, ओटीपी और मैसेज की समस्या हुई दूर

हांसी जिले के हजारों लाभुक जल्द हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे. कार्ड वितरण में तकनीकि अड़चन को दूर कर लिया गया है.

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हांसी में वितरण के लिए पड़े हजारों हैप्पी कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 5:53 PM IST

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हांसी: जिले में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैप्पी कार्ड आवेदकों के लिए राहत की खबर है. विभाग की ओर से अब प्रक्रिया में तेजी लाते हुए करीब 2000 आवेदकों को मोबाइल पर मैसेज और ओटीपी भेजे गए हैं. बस स्टैंड पर करीब 24 हजार नए हैप्पी कार्ड पहले से रखे हुए हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से मैसेज और ओटीपी न आने के चलते वितरण रुका हुआ था. अब यह समस्या दूर होने के बाद कार्ड वितरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है.

सालाना 1000 किलोमीटर बस में फ्री सफर की सुविधाः आपको बता दें कि अब तक हांसी बस स्टैंड पर रखे करीब 24 हजार हैप्पी कार्ड शोपीस बने हुए थे. ओटीपी और मैसेज न आने के कारण लाभार्थियों तक हैप्पी कार्ड नहीं पहुंच रहे थे. हैप्पी कार्ड योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है. इसके लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा स्मार्ट हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है, ताकि लाभार्थी आसानी से बस यात्रा कर सकें. फिलहाल नए हैप्पी कार्ड बांटने के लिए रोडवेज कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है.

हांसी में जल्द हजारों हैप्पी कार्ड का होगा वितरण (ETV Bharat)

मैसेज आने के बाद ही वे बस स्टैंड पर आएं: हैप्पी कार्ड बांटने की ड्यूटी दे रहे हरियाणा रोडवेज में इंचार्ज हैप्पी कार्ड संजय कुमार ने बताया कि "जिनके हैप्पी कार्ड हाल ही में आए हैं. उन लोगाें के मोबाइल में मैसेज आएगा और रोडवेज कर्मचारी फोन करके भी इसकी सूचना देंगे. इसके बाद ही लोगों को हैप्पी कार्ड मिलने शुरू होंगे. इससे पहले लाेग बस स्टैंड पर हैप्पी कार्ड के लिए न आएं. मैसेज आने के बाद ही वे बस स्टैंड पर आएं."

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हांसी बस स्टैंड (ETV Bharat)

दो महीने के भीतर हैप्पी कार्ड का होगा वितरण: विभाग का कहना है कि "जल्द ही बाकी आवेदकों को भी मैसेज भेज दिए जाएंगे, ताकि सभी को योजना का लाभ मिल सके. आगामी दो महीने के भीतर के सभी हैप्पी कार्ड बांट दिए जाएंगे. स्थानीय लोगों ने इस पहल पर संतोष जताया है और उम्मीद जताई है कि अब कार्ड वितरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है सभी को क्रमवार मैसेज भेजे जाएंगे."

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