हिमाचल के इस प्राचीन मंदिर में हजारों घी के दीपों से होगी भव्य आरती, नवरात्र में दिखेगा आस्था का अद्भुत नजारा

सिरमौर: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर इस बार हिमाचल प्रदेश में आस्था का एक अनोखा और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा. जब प्राचीन शिव मंदिर तालाब के चारों ओर हजारों देसी घी के दीप जलेंगे और मां अंबे व भगवान भोलेनाथ की आरती की गूंज पूरे परिसर में गूंजेगी, तब पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा की रोशनी से सराबोर हो उठेगा. उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां महामाया बाला सुंदरी मंदिर में इस बार पहली बार शिव मंदिर तालाब के चारों ओर करीब 3000 देसी घी के दीपों के साथ भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है. 19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान होने वाला यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगा. साथ ही यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश के देवबंद से आई थी माता सिरमौर जिले में स्थित यह सिद्ध पीठ उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. चैत्र और आश्विन नवरात्र के दौरान यहां आयोजित होने वाले मेले में हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां बाला सुंदरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार मां बाला सुंदरी की पवित्र मूर्ति उत्तर प्रदेश के देवबंद से नमक की बोरी में यहां लाई गई थी. कहा जाता है कि जब इस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की गई तो तभी से ये स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया और समय के साथ यह सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया. तीन विशेष अवसरों पर होगी भव्य दीप आरती एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के सहायक आयुक्त राजीव सांख्यान ने बताया कि 'चैत्र नवरात्र मेले के दौरान तीन विशेष अवसरों पर शिव तालाब के चारों ओर यह भव्य आरती आयोजित की जाएगी. इन अवसरों पर तालाब के चारों ओर करीब 3000 देसी घी के दीप जलाए जाएंगे. दीपों की रोशनी से पूरा परिसर दीपमालिका की तरह जगमगा उठेगा और श्रद्धालुओं को एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा.'



कब कब होगी आरती 19 मार्च – प्रथम नवरात्र

27 मार्च – अष्टमी

01 अप्रैल – चौदस