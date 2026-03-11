ETV Bharat / state

हिमाचल के इस प्राचीन मंदिर में हजारों घी के दीपों से होगी भव्य आरती, नवरात्र में दिखेगा आस्था का अद्भुत नजारा

प्राचीन शिव तालाब किनारे जगमगाएगी आस्था, 3000 दीपों से सजेगी भव्य आरती.

बालासुंदरी मंदिर
बालासुंदरी मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 11:46 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर इस बार हिमाचल प्रदेश में आस्था का एक अनोखा और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा. जब प्राचीन शिव मंदिर तालाब के चारों ओर हजारों देसी घी के दीप जलेंगे और मां अंबे व भगवान भोलेनाथ की आरती की गूंज पूरे परिसर में गूंजेगी, तब पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा की रोशनी से सराबोर हो उठेगा. उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां महामाया बाला सुंदरी मंदिर में इस बार पहली बार शिव मंदिर तालाब के चारों ओर करीब 3000 देसी घी के दीपों के साथ भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है.

19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान होने वाला यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगा. साथ ही यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

राजीव सांख्यान, एसडीएम नाहन (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के देवबंद से आई थी माता

सिरमौर जिले में स्थित यह सिद्ध पीठ उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. चैत्र और आश्विन नवरात्र के दौरान यहां आयोजित होने वाले मेले में हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां बाला सुंदरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार मां बाला सुंदरी की पवित्र मूर्ति उत्तर प्रदेश के देवबंद से नमक की बोरी में यहां लाई गई थी. कहा जाता है कि जब इस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की गई तो तभी से ये स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया और समय के साथ यह सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया.

तीन विशेष अवसरों पर होगी भव्य दीप आरती

एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के सहायक आयुक्त राजीव सांख्यान ने बताया कि 'चैत्र नवरात्र मेले के दौरान तीन विशेष अवसरों पर शिव तालाब के चारों ओर यह भव्य आरती आयोजित की जाएगी. इन अवसरों पर तालाब के चारों ओर करीब 3000 देसी घी के दीप जलाए जाएंगे. दीपों की रोशनी से पूरा परिसर दीपमालिका की तरह जगमगा उठेगा और श्रद्धालुओं को एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा.'

कब कब होगी आरती

19 मार्च – प्रथम नवरात्र
27 मार्च – अष्टमी
01 अप्रैल – चौदस

ड्रोन कैमरे में कैद होगी भव्य आरती

एसडीएम ने बताया कि शिव तालाब के चारों ओर होने वाली इस भव्य आरती को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है. मंदिर न्यास के अनुसार इस दिव्य दृश्य को ड्रोन कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा. ड्रोन से ली गई तस्वीरों और वीडियो के जरिए इस आयोजन की भव्यता को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की योजना है, ताकि इस धार्मिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित किया जा सके.

प्राचीन शिव तालाब
प्राचीन शिव तालाब (ETV Bharat)

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में पहल

मंदिर न्यास शिव तालाब के आसपास के क्षेत्र को धीरे-धीरे एक आकर्षक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. एसडीएम ने बताया कि तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए इसमें पानी भरने के साथ बोटिंग की सुविधा भी शुरू की गई है. प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए तालाब में बतखें और मछलियां भी डाली गई हैं. मंदिर परिसर में पहले से संग्रहालय मौजूद है. वहीं भविष्य में यहां कैफेटेरिया, 'नेकी की दुकान’' बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क, आकर्षक झूले और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.

नवरात्र मेले को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां

एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्र मेले को अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि शिव तालाब के किनारे हजारों दीपों के साथ भव्य आरती की यह नई परंपरा शुरू की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिव तालाब के आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है. मंदिर न्यास का प्रयास है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिल सके.

कुल मिलाकर चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर होने वाली यह भव्य आरती श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का विशेष केंद्र बनने जा रही है. हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाता शिव तालाब और मां बाला सुंदरी की आरती का दिव्य वातावरण निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय पल होगा. साथ ही यह पहल इस धार्मिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है.

ये भी पढ़ें: नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? LPG कंपनियां रिफिलिंग से कर रहीं इनकार, बढ़ी परेशानी

TAGGED:

CHAITRA NAVRATRI 2026
NAVRATRI ARTI BALASUNDARI TEMPLE
BALASUNDARI TEMPLE SIRMAUR
बालासुंदरी मंदिर
BALASUNDARI TEMPLE GHEE LAMPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.