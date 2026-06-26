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Gambhiri River : 'चित्तौड़ की गंगा' में प्रदूषण से हजारों मछलियों की मौत, बरसात के बाद नालों का गंदा पानी आने से मरने की आशंका

ऑक्सीजन की कमी आने से मछलियों के मरने की आशंका. नगर परिषद और मत्स्य विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप...

Chittorgarh Municipal Council
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 5:12 PM IST

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चित्तौड़गढ़: 'चित्तौड़ की गंगा' कही जाने वाली गंभीरी नदी में प्रदूषण के चलते हजारों मछलियों की मौत हो गई. दो दिन पहले हुई बारिश के बाद नालों का गंदा पानी नदी में आने से पानी दूषित हुआ और मछलियां मरने लगीं. महाराणा प्रताप सेतु से नदी में मृत मछलियां तैरती देखी जा सकती हैं. शुक्रवार तक मृत मछलियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन नगर परिषद और मत्स्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की.

चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश नाहटा ने बताया कि दो दिन पहले बुधवार रात को बरसात हुई थी. बरसात के साथ शहर के नालों का गंदा पानी गंभीरी नदी में आ गया. इससे नदी का पानी प्रदूषित हो गया. बुधवार रात से गुरुवार दिन के बीच मछलियों के मरने की आशंका है. गुरुवार शाम को लोगों ने मृत मछलियों को तैरते देखा. शुक्रवार को इनकी संख्या और बढ़ गई.

मुकेश नाहटा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)

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वहीं, यहां जल्द ही सफाई नहीं की गई तो यहां बदबू से शहर के लोग परेशान होंगे. वहीं, इस संबंध में मत्स्य विभाग के मनीष पूरी ने बताया कि उन्हें मछलियां मरने की जानकारी नहीं है. हाल ही में हुई बरसात के बाद नदी में नया पानी आया होगा. नए पानी और पुराने पानी के मिलने पर ऑक्सीजन की कमी आने से मछलियों के मरने की आशंका है. गंभीरी नदी पर पानी की जांच करवाई जाएगी.

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बदबू से बीमारी फैलने की आशंका : इधर, गंभीरी नदी में मृत मछलियों से बदबू फैल रही है. समय पर नहीं हटाने से प्रदूषण और बीमारियां बढ़ने का खतरा है. दूसरे दिन भी नगर परिषद और मत्स्य विभाग की ओर से कोई सफाई या जांच शुरू नहीं की गई.

नाला टूटा, शहर का गंदा पानी नदी में जा रहा : चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश नाहटा ने बताया कि नाला टूटा होने के कारण शहर का गंदा पानी सीधे गंभीरी नदी में जा रहा है. इससे नदी प्रदूषित हो रही है और मछलियां मर रही हैं. उन्होंने कहा कि मृत मछलियों को तत्काल नहीं हटाया गया तो बदबू और प्रदूषण से लोग परेशान होंगे. नाहटा ने जिला प्रशासन व नगर परिषद से तुरंत सफाई कराने और सामाजिक संगठनों से "चित्तौड़ की गंगा" को स्वच्छ बनाने में आगे आने की अपील की है.

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