पाकुड़ में 'अकवान' की वजह से किसानों को भारी नुकसान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार
पाकुड़ में हजारों किसानों की धान की फसल चक्रवात 'अकवान' की वजह से तबाह हो गई है.
Published : November 26, 2026 at 10:02 AM IST
पाकुड़: चक्रवात 'अकवान' ने पाकुड़ के हजारों किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है. चक्रवात ने पाकुड़ जिले में हजारों एकड़ खेतों में लगी धान की फसलों के साथ-साथ सरसो, मटर और खेसारी आदि रबी फसलों पर भारी क्षति पहुंचाई है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है. मजबूरी के मारे सैकड़ों किसान खेतों में पड़ी धान की फसलों को उपयोग के लायक लाने में जुटे हैं.
धान के खेत जलमग्न
चक्रवात की चपेट में आई फसलों के नुकसान पर किसानों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है. कई किसानों को तो धान की फसल जलमग्न होने की वजह से लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके साथ ही उनके सामने आने वाले दिनों में फसलों की उपज के लिए आर्थिक संकट की स्थिति भी खड़ी हो गई है. किसानों के पास अब जिसा प्रशासन से सरकारी सहायता की उम्मीद है.
कृषि विभाग को किसानों की चिंता
हालांकि, कृषि विभाग किसान के नुकसान और उसकी भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने को लेकर आकलन में जुटा है. कृषि विभाग फसल बीमा योजना कराने वाले किसानों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खेतों में लगी धान की फसल के साथ साथ रबी फसले बर्बाद हुई है.
फेरा किसान की मेहनत पर पानी
चक्रवात 'अकवान' के दौरान लगातार कुछ दिनों तक हुई बारिश के कारण सदर प्रखंड सहित हिरणपुर, महेशपुर, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा प्रखंड में सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसलों को हुआ है. चक्रवात और अचानक हुई बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान को लेकर संग्रामपुर, रहशपुर, शहरकोल गांव के किसानों ने ईटीवी भारत को बताया कि फसल बहुत अच्छी हुई थी और अच्छी आमदनी की उम्मीद पाले हुए हम लोग थे, लेकिन चक्रवात ने हमारे सपने को चकनाचूर कर है.
मुश्किल में किसान
किसानों का कहना है कि हम जैसे अधिकांश किसानों के पास बीमा नहीं है और यदि जिला प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं किया, तो आने वाले दिनों में खेती करना तो दूर अपना परिवार चलाना तक मुश्किल हो जाएगा.
किसानों को दी जाएगी राहत: जिला कृषि पदाधिकारी
वहीं इस मामले में जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अचानक हुई बारिश से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है और इस पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और बीमित किसान और गैर बीमित किसान समेत निचली और मध्यम भूमि का भी आकलन किया जा रहा और रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके.
बता दें कि इस साल पाकुड़ में 49000 हेक्टेयर के विरुद्ध 44467 हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपनी हुई है. कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पाकुड़ में 8200 हेक्टेयर के विरुद्ध 7698, हिरनपुर में 8000 के विरुद्ध 6910, लिट्टीपाड़ा में 7500 के विरुद्ध 6870, अमड़ापाड़ा में 7300 के विरूद्ध 6031, महेशपुर में 10000 के विरुद्ध 9598 एवं पाकुड़िया प्रखंड में 8000 हेक्टेयर के विरुद्ध 7360 हेक्टेयर भूमि पर हाईब्रीड अधिक उपजशील एवं उन्नत धान की बुवाई हुई है.
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