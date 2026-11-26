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पाकुड़ में 'अकवान' की वजह से किसानों को भारी नुकसान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पाकुड़: चक्रवात 'अकवान' ने पाकुड़ के हजारों किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है. चक्रवात ने पाकुड़ जिले में हजारों एकड़ खेतों में लगी धान की फसलों के साथ-साथ सरसो, मटर और खेसारी आदि रबी फसलों पर भारी क्षति पहुंचाई है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है. मजबूरी के मारे सैकड़ों किसान खेतों में पड़ी धान की फसलों को उपयोग के लायक लाने में जुटे हैं.

पाकुड़ में चक्रवाती तूफान अकवान (ETV BHARAT) धान के खेत जलमग्न