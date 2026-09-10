ETV Bharat / state

घड़साना में फिर सुलगी 'पानी की आग', हजारों किसानों की महापंचायत, पहले दौर की वार्ता विफल

एडीएम ने बताया कि रेगुलेशन को लेकर किसान सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ स्तर की वार्ता से संतुष्ट नहीं हैं.

Farmers at the Mahapanchayat
महापंचायत में किसान (ETV Bharat Sriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 7:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर: सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना में एक बार फिर किसान आंदोलन तेज हो गया है. खेत बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को आयोजित किसान महापंचायत में हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ नई मंडी घड़साना पहुंचे. रावला और खाजूवाला क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए. किसानों की भीड़ के चलते कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बनी रही. धान मंडी के शेड के नीचे किसान एकत्रित होकर सिंचाई पानी की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की. किसानों और प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हो गई है, जिसके बाद किसानों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.

वार्ता बेनतीजा: किसानों की प्रशासन के साथ पहले दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही. किसान अपनी मांगों पर ठोस निर्णय चाहते हैं. वार्ता विफल होने के बाद आंदोलन जारी है और किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सिंचाई पानी को लेकर समाधान नहीं निकलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा. किसानों की प्रमुख मांगों में चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी देना, आगामी रबी सीजन के लिए छह माह का रेगुलेशन जारी करना और अनूपगढ़ शाखा को रिजर्व रखना शामिल है. इसके अलावा कम बारिश के कारण खराब हुई मूंग सहित अन्य फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलाने और फसल बीमा योजना के तहत भुगतान करवाने की मांग भी उठाई जा रही है.

A convoy of farmers' tractors was seen
किसानों के ट्रैक्टरों का दिखा काफिला (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: किसानों को राहत: 4 में से 2 समूह की मांग पर घड़साना आंदोलन स्थगित, इस माह दो बार मिलेगा सिंचाई का पानी

कम बारिश से फसलों को नुकसान: एडीएम सुभाष साहरन ने बताया कि सिंचाई पानी को लेकर किसानों ने बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया है. किसानों की चार मुख्य मांगें हैं. उन्होंने कहा कि इस बार मानसून कमजोर रहने के कारण क्षेत्र में बारिश कम हुई है, जिसके चलते फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा है. मूंग की फसल लगभग खराब हो चुकी है. जिन फसलों को नुकसान हुआ है, उनकी गिरदावरी करवाई जाएगी. रेगुलेशन को लेकर किसान सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ स्तर की वार्ता से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर किसानों की मांगों से सरकार को अवगत करवाया जाएगा.

Farmers arrived riding tractors
ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे किसान (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: किसानों ने घड़साना एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, रबी फसल पकने तक चार में से दो समूह में पानी की मांग

21 सितंबर की BBMB बैठक पर टिकी नजर: सुभाष साहरन ने बताया कि आगे रबी का सीजन है और किसान छह माह का रेगुलेशन स्थायी करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की बैठक में शेयर तय होगा. इसके बाद किसानों से वार्ता कर उनकी मुख्य मांगों पर विचार किया जाएगा. चार में से दो समूहों को पानी देने की मांग पर भी विचार किया जाएगा. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि किसानों को संतुष्ट करते हुए उनकी मांगों को मानने और पूरा करने की कोशिश की जाए.

पढ़ें: जैसलमेर: पानी को लेकर फिर उबाल, किसानों ने इंदिरा गांधी नहर कार्यालय का किया घेराव

18 सितंबर तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी: खेत बचाओ संघर्ष समिति ने मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है. समिति की ओर से 18 सितंबर तक आगामी आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही गई है. किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त व्यापार मंडल और बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है. किसानों के समर्थन में घड़साना बाजार बंद रखा गया. वहीं बड़ी संख्या में किसानों के जुटने को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई. श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 250 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.

TAGGED:

FARMERS SIT IN FOR IRRIGATION WATER
4 DEMANDS OF GHARSANA FARMERS
FIRST ROUND OF TALKS FAILED
घड़साना में किसानों की महापंचायत
MAHAPANCHAYAT IN GHARSANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.