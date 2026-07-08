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खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: एनर्जी ड्रिंक के 18 हजार से ज्यादा कैन किए सीज

एफएसएसएआई ने नामी बेवरेज ब्रांडों को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Food Department team taking action
कार्रवाई करती खाद्य विभाग की टीम (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा/कुचामन सिटी: 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने बुधवार को भीलवाड़ा और कुचामन सिटी में बड़ी कारवाई को अंजाम दिया. दोनों जगह टीम ने 18000 से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक के कैन सीज किए हैं.

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ टी शुभमंगला के निर्देशन में डीडवाना कुचामन जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बुधवार को जिले के छोटी खाटू में एक एजेंसी के गोदाम पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेंद्र चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा केफेनेटेड बेवरेज एनर्जी ड्रिंक का नमूना एफएसएसआई एक्ट के तहत लिया एवं 15780 बोतले/कैन को सीज किया. एफएसएसएआई के अनुसार कैफीनेटेड बेवरेजेस पर स्टीमूलेट्स माइंड, एनरर्जाइज बॉडीज, एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक इत्यादि का लेबल पर उल्लेख करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है.

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एफएसएसएआई ने नामी बेवरेज ब्रांडों को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है. गर्भवती महिला, लेक्टेटिंग मदर तथा बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इन नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा व जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज पर एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्टिम्युलेट्स माइंड जैसे भ्रामक दावे करना नियमों के विरुद्ध है.

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भीलवाड़ा में 2 हजार से ज्यादा कैन सीज: भीलवाड़ा जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत बुधवार को कुल 2242 कैन कैफीनेटेड पेय पदार्थ सीज किए गए. कार्रवाई के दौरान संबंधित उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संबंधित फर्मों के विरुद्ध विधिक कारवाई भी की जाएगी.

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्देशों के अनुसार कैफीनेटेड बेवरेज पर एनर्जी ड्रिंक अथवा स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे दावों का उल्लेख भ्रामक श्रेणी में माना जाता है. ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाने व खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलेभर में लगातार निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाया जा रहा है. बुधवार को टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी टीम ने दो प्रतिष्ठानों से 140 और 832 कैन सीज किए.

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