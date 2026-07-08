ETV Bharat / state

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: एनर्जी ड्रिंक के 18 हजार से ज्यादा कैन किए सीज

भीलवाड़ा/कुचामन सिटी: 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने बुधवार को भीलवाड़ा और कुचामन सिटी में बड़ी कारवाई को अंजाम दिया. दोनों जगह टीम ने 18000 से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक के कैन सीज किए हैं.

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ टी शुभमंगला के निर्देशन में डीडवाना कुचामन जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बुधवार को जिले के छोटी खाटू में एक एजेंसी के गोदाम पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेंद्र चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा केफेनेटेड बेवरेज एनर्जी ड्रिंक का नमूना एफएसएसआई एक्ट के तहत लिया एवं 15780 बोतले/कैन को सीज किया. एफएसएसएआई के अनुसार कैफीनेटेड बेवरेजेस पर स्टीमूलेट्स माइंड, एनरर्जाइज बॉडीज, एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक इत्यादि का लेबल पर उल्लेख करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है.

पढ़ें: सवाई माधोपुर में एनर्जी ड्रिंक की 5 हजार कैन जब्त, बाजार में बिकने जा रही थी...

एफएसएसएआई ने नामी बेवरेज ब्रांडों को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है. गर्भवती महिला, लेक्टेटिंग मदर तथा बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इन नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा व जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज पर एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्टिम्युलेट्स माइंड जैसे भ्रामक दावे करना नियमों के विरुद्ध है.