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अयोध्या में बड़े मंगल पर हनुमान गढ़ी पर उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, आज के दिन पुण्य लाभ कमाने आते भक्त

बड़े मंगल पर ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का पराक्रम सूर्य के तेज से अत्यंत प्रभावी हो जाता है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 5:00 PM IST

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अयोध्या: ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार पर सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी पर बड़ी संख्या में बजरंगबली के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं. सुबह से ही दर्शन के लिए भक्त कतारबद्ध लगे रहे. वैसे तो हनुमानगढ़ी में प्रतिदिन हजारों की तादात में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस साल ज्येष्ठ माह में हनुमान गढ़ी के साथ राम मंदिर भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है.

अयोध्या हनुमान गढ़ी. (Video Credit; ETV Bharat)

ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को बड़ा मंगल भी कहा जाता है. पहले मंगलवार पर भोर में 4 बजे से ही श्रद्धालुओं अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान कर बजरंगबली के भक्तों ने सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया. आज का ये दिन बड़ा मंगल लोगों के लिए मंगलकारी तो माना ही जाता है, साथ ही ज्येष्ठ माह में सूर्य मेष राशि में होता है, ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का पराक्रम सूर्य के तेज से अत्यंत प्रभावी हो जाता है. जो भक्तों को पुन्य लाभ की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
मंदिर में लगी भक्तों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ मंदिर के प्रवेश मार्ग पर मेटल डिटेक्टर और कैमरे से निगरानी की जा रही है. हनुमान गढ़ी के पुजारी रमेश दास बताते हैं कि ज्येष्ठ के पहले मंगलवार को हनुमान जी महाराज का विशेष रूप से सरयू जल और पंचामृत से अभिषेक किया गया और भव्य श्रृंगार कर आरती की गई. सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया और देर शाम तक श्रद्धालुओं के दर्शन का क्रम जारी रहा है.

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