यमुना नदी में कई किमी तक मृत पड़ी हजारों मछलियां, ग्रामीणों में दहशत
मृत मछलियों के मिलने के गांव में हड़कंप है. मछुआरे चिंतित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 3:31 PM IST
कानपुर: जनपद के मूसानगर थाना क्षेत्र के यमुना नदी में बुधवार को लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में हजारों मछलियां मृत पाई गई. मृत मछलियों के मिलने से गांव में हड़कंप है. मछुआरे चिंतित हैं. दूसरी तरफ मछली खाने वाले लोग भी अब मछली से परहेज करते नजर आ रहे हैं. घटना को लेकर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, पूरा मामला मूसानगर का है, जहा यमुना के नया पुरवा से लेकर मनकी पक्के घाट, क्योटरा और आसपास के क्षेत्रों में हजारों मछलियां मृत और घायल अवस्था में तड़पती हुई मिली. जिसके बाद से मत्स्य विभाग और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.
मामले को लेकर जिला कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य) रमाकांत निरंजन ने बताया कि यमुना के ऊपरी क्षेत्र से प्रदूषित अथवा केमिकलयुक्त पानी आने की आशंका है. इससे पानी में बीडीओ का स्तर बढ़ जाता है. जिसके कारण घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियों की मौत हो जाती है. इन मछलियों के शरीर में विषैले पदार्थ हो सकते है. जिसे खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर या गंभीर बीमारी हो सकती है. ऐसे में ग्रामीणों को मछली खाने से परहेज करना होगा.
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मनोज चौरसिया ने बताया कि बारिश के दौरान नदी में सिल्ट और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बह कर आ जाते है. जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं. जहां मछलियां मरी हैं, वहां आसपास कोई औद्योगिक इकाई भी नहीं है. ऐसे में आशंका है कि ऊपरी क्षेत्रों से प्रदूषित पानी बहकर आया होगा, इससे नदी के किनारे पर कम जलस्तर व पानी के ठहराव के कारण हानिकारक तत्वों का प्रभाव बढ़ गया हो. जिससे मछलियों की मौत हुई है.
उन्होंने बताया कि पानी के नमूनों की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके बाद ही सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.
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