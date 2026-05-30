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प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च; कानपुर में स्टूडेंट्स का विरोध-प्रदर्शन

छात्रों का कहना है भर्ती परीक्षाएं न सिर्फ नकलविहीन हों बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहे, ताकि समय न खराब होने पाए.

प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च.
प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 8:29 AM IST

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प्रयागराज/कानपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला. वहीं, कानपुर में भी छात्रों ने पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार पर गुस्सा निकाला और प्रदर्शन कर नारेबाजी की.

प्रयागराज में छात्रों का कैंडल मार्च: प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला. मार्च के जरिए प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से परीक्षाओं में धांधली करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कैंडल मार्च निकाल रहे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर एक परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं. चाहे लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या फिर UPSI और NEET जैसी परीक्षा हो. इन परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. यह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं.

प्रयागराज में प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

सरकार निष्पक्ष और नकलविहीन भर्ती परीक्षा के दावे करती है, लेकिन अक्सर पेपर लीक हो जाते हैं. भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदल दी जाती है. ऐसे में इसका खामियाजा तमाम प्रतियोगी छात्रों को उठाना पड़ता है.

छात्रों का कहना है भर्ती परीक्षाएं न सिर्फ नकलविहीन हों बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहे, ताकि परिक्षार्थियों का समय न खराब होने पाए. सरकार को भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि परिक्षार्थियों को दिक्कतें न होने पाए.

प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार चलता आ रहा है. इनका कहना है कि आज तो केवल सांकेतिक कैंडल मार्च था. आने वाले दिनों में अगर मांग नहीं पूरी होती है, तो इससे बड़ा आंदोलन करने पर हम छात्र-छात्राएं बाध्य होंगे.

कानपुर में फूटा छात्रों का गुस्सा: परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों को लेकर युवाओं का गुस्सा चरम पर है. कानपुर में छात्रसंघ बहाली मोर्चा और विधि छात्र मोर्चा के एकत्रित हुए सैकड़ों विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर नारेबाजी की.

कानपुर में स्टूडेंट्स का विरोध-प्रदर्शन.
कानपुर में स्टूडेंट्स का विरोध-प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय संवेदनशील हो गए जब आंदोलित छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया. हालांकि, वहां पहले से मुस्तैद पुलिस बल ने पुतले को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की देखने को मिली.

विरोध प्रदर्शन की कमान अनस साहू, अनुज त्रिपाठी, आकाश यादव और आराध्या बाजपेयी जैसे छात्र नेताओं के हाथों में रही. मंच से बोलते हुए इन छात्र प्रतिनिधियों ने मौजूदा व्यवस्था के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से तुरंत पद छोड़ने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने सभी संदिग्ध परीक्षाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने और परिसरों में छात्रसंघ चुनावों को दोबारा बहाल करने पर जोर दिया.

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