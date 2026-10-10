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राष्ट्रीय लोक अदालत 2026: राजीनामे से निपटाए हजारों केस...करोड़ों का अवार्ड पारित

कुचामन सिटी में लोक अदालत में समझाइश ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: कुचामन-डीडवाना में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को हुई, जिसमें विभिन्न प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए. ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में लोक अदालत में दो न्यायिक बैंच ने विभिन्न प्रकरण निस्तारित किए. कुचामन में विधिक सेवा समिति से गठित 02 बैंच ने राजीनामे के जरिए कुल 15,042 प्रकरण निस्तारित किए. साथ ही करीब एक करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए. वहीं डीडवाना में 2207 लंबित मामलों में से 1655 का आपसी समझौते से निपटारा हुआ. कुल 79 लाख 43 हजार 733 रुपए के अवार्ड पारित किए गए.