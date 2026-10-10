राष्ट्रीय लोक अदालत 2026: राजीनामे से निपटाए हजारों केस...करोड़ों का अवार्ड पारित
कुचामन में 15,042 प्रकरण निस्तारित एवं एक करोड़ रुपए के अवार्ड पारित. डीडवाना में 1655 प्रकरण निपटाते 79 लाख 43 हजार के अवार्ड पारित किए.
Published : October 10, 2026 at 6:37 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन-डीडवाना में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को हुई, जिसमें विभिन्न प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए. ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में लोक अदालत में दो न्यायिक बैंच ने विभिन्न प्रकरण निस्तारित किए. कुचामन में विधिक सेवा समिति से गठित 02 बैंच ने राजीनामे के जरिए कुल 15,042 प्रकरण निस्तारित किए. साथ ही करीब एक करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए. वहीं डीडवाना में 2207 लंबित मामलों में से 1655 का आपसी समझौते से निपटारा हुआ. कुल 79 लाख 43 हजार 733 रुपए के अवार्ड पारित किए गए.
इससे पहले जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास ऐचरा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरमा मीणा तथा एसीजेएम ज्ञानेंद्र सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का आगाज किया. मीणा के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरमा मीणा एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास ऐचरा की अध्यक्षता वाली बैंचेज ने विभिन्न मामलों का समझाइश और राजीनामे के जरिए निस्तारण किया. डीडवाना लोक अदालत में बैंक ऋण, चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, बिजली-पानी के बिल सहित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया.
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प्राधिकरण सचिव विकास ऐचरा ने लोक अदालत के महत्व की जानकारी दी. रोहिणी बांगड़ और हरफूल राव ने सभी पक्षों को फायदे बताए. लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान बैंक, यूको बैंक, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, माइको फाइनेंस बैंक, विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न प्रकार के ऋणों में भारी छूट देते हुए पक्षकारों को राहत दी गई.