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रामपुर की रजा लाइब्रेरी; 17 हजार पांडुलिपियां, फारसी में रामायण...हैरान कर देगा ज्ञान का खजाना

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में आजम खान की विशेष रिपोर्ट.

रामपुर की रजा लाइब्रेरी.
रामपुर की रजा लाइब्रेरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:43 AM IST

12 Min Read
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रामपुर: सदियों पुरानी संस्कृति, कला, ज्ञान-विज्ञान से भरी हस्तलिखित पांडुलिपियां, कलम से बनी पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, कैरिकेचर और भी बहुत कुछ आपको रामपुर की रजा लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएगा. 17 हजार मैनुस्क्रिप्ट, 70 हजार से ज्यादा प्रिंटेड किताबों से समृद्ध इस लाइब्रेरी में 7वीं सदी की वह कुरान भी संरक्षित है, जिसे खुद हजरत अली ने ऊंट के चमड़े पर लिखा था. इतना ही नहीं 14-15वीं शताब्दी में फारसी में अनुवाद किया गया वाल्मीकि रामायण भी यहां मिलेगी. पर बड़ा सवाल यह है कि इतनी समृद्ध लाइब्रेरी होने के बावजूद आज इन पर रिसर्च करने वाले कितने हैं? पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

रामपुर की ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति का अनमोल खजाना है. रजा लाइब्रेरी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन अबू साद इस्लाही करीब 30 वर्षों से यहां लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने लाइब्रेरी के दुर्लभ संग्रह और उसके संरक्षण से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा कीं.

इनका कहना है कि रजा लाइब्रेरी में मौजूद हजारों पांडुलिपियां और दुर्लभ पुस्तकें सिर्फ रामपुर की धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, साहित्य और संस्कृति की बेहद महत्वपूर्ण विरासत हैं. इनके संरक्षण, कैटलॉगिंग और डिजिटल उपलब्धता से आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

रामपुर से आजम खान की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

कितनी समृद्ध है रजा लाइब्रेरी: अबू साद इस्लाही ने बताया कि रजा लाइब्रेरी में करीब 17 हजार पांडुलिपियों का संग्रह है. इनमें लगभग 5 हजार पांडुलिपियां अरबी भाषा, 5 हजार फारसी और करीब 2 हजार उर्दू की पांडुलिपियां हैं. इसके अलावा पश्तो और तुर्की भाषा की पांडुलिपियां भी यहां संरक्षित हैं. करीब 700 संस्कृत पांडुलिपियां और 200 ताड़पत्रों पर लिखी सामग्री भी संग्रह का हिस्सा है.

कब हुई लाइब्रेरी की स्थापना.
कब हुई लाइब्रेरी की स्थापना. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुद्रित किताबों का खजाना: लाइब्रेरी में करीब एक हजार हाथों से बनाई गई कलमी पेंटिंग्स और 4 हजार मिनिएचर पेंटिंग्स भी मौजूद हैं. बड़े-बड़े मशहूर कैलीग्राफरों की लिखावट वाले करीब 2.5 हजार कैलीग्राफी लीव्स भी यहां सुरक्षित हैं. रजा लाइब्रेरी का सिर्फ पांडुलिपियों का संग्रह ही खास नहीं है, बल्कि यहां मौजूद मुद्रित किताबों का खजाना भी बेहद महत्वपूर्ण है.

ऊर्दू की 50 हजार किताबें: अबू साद इस्लाही के अनुसार, लाइब्रेरी में करीब 70 हजार मुद्रित किताबें हैं. इनमें से लगभग 50 हजार किताबें ऊर्दू की हैं. खास बात यह है कि नवाबों के दौर में छापेखाने से निकलने वाली ऊर्दू की शुरुआती और पहले एडिशन की किताबों को भी यहां संग्रहित किया गया.

यही वजह है कि देशभर के शोधकर्ताओं के लिए रजा लाइब्रेरी का ऊर्दू संग्रह बेहद उपयोगी माना जाता है. यहां नवाबों के निजी संग्रह की करीब 10 हजार किताबें भी लाई गई थीं. सबसे पुरानी मुद्रित अंग्रेजी किताब वर्ष 1773 की है.

रजा लाइब्रेरी की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में कुरान मजीद की दुर्लभ प्रतियां हैं. बताया गया कि यहां कुरान मजीद के 500 से अधिक नुस्खे मौजूद हैं. इनमें एक प्राचीन नुस्खा हजरत अली से मंसूब बताया जाता है, जो चमड़े पर खत्त-ए-कूफी में लिखा हुआ है. इसकी प्राचीनता करीब 7वीं शताब्दी की है.

रजा लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण.
रजा लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)

10 हजार पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन: अबू साद इस्लाही के मुताबिक, करीब 10 हजार पांडुलिपियों के लगभग 25 से 30 लाख पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हुआ है. हालांकि, कुछ उर्दू पांडुलिपियों, पेंटिंग्स और आर्ट फैक्ट्स का डिजिटलाइजेशन अभी बाकी है.

उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कोशिशें हुई है, लेकिन फिलहाल लाइब्रेरी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है. उनका कहना है कि वेबसाइट दोबारा सक्रिय होने के बाद डिजिटल सामग्री को शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकता है.

वहीं, पांडुलिपियों की कैटलॉगिंग का काम भी महत्वपूर्ण बताया गया है. कुछ पांडुलिपियों का सूचीकरण पूरा हो चुका है, जबकि कुछ सामग्री की कैटलॉगिंग अभी बाकी है.

रामपुर की रजा लाइब्रेरी की शानदार इमारत.
रामपुर की रजा लाइब्रेरी की शानदार इमारत. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन कमेटियां करती हैं संचालन: रजा लाइब्रेरी के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहां एक बोर्ड और कमेटी के जरिए व्यवस्था संचालित होती है. इसके तीन प्रमुख यूनिट हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लाइब्रेरी यूनिट और कंजर्वेशन यूनिट से पूरी व्यवस्था संचालित होती है.

अबू साद इस्लाही ने बताया कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसे अब ज्ञान भारतम के नाम से भी जाना जाता है, की ओर से भी इस दिशा में सहयोग मिला है. उनका कहना है कि अगर बचे हुए संग्रह का डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपलब्धता का काम आगे बढ़ता है, तो देश-विदेश के शोधकर्ताओं को रजा लाइब्रेरी के इस अनमोल ज्ञान-संग्रह तक पहुंचने में काफी मदद मिल सकती है.

क्या है खास,
क्या है खास, (Photo Credit: ETV Bharat)

रामपुर का गौरव है लाइब्रेरी: जैन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरीश डूडेजा ने बताया कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक कृतियों का ऐसा अनमोल संग्रह है, जहां कई ऐसी दुर्लभ चीजें मौजूद हैं, जिन्हें देखना अपने आप में एक विशेष अनुभव है.

उन्होंने कहा कि रजा लाइब्रेरी केवल रामपुर का गौरव नहीं, बल्कि पूरे एशिया का गौरव है. यहां अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं की दुर्लभ कृतियां मौजूद हैं. इनमें हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों के साथ ताम्रपत्र और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई प्राचीन सामग्री भी शामिल है.

रजा लाइब्रेरी की किताब.
रजा लाइब्रेरी की किताब. (Photo Credit: ETV Bharat)

विद्यार्थियों को दी जाती है जानकारी: प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को रजा लाइब्रेरी का भ्रमण कराया जाता है. पिछले वर्ष भी छात्रों को लाइब्रेरी की विजिट कराई गई थी. इस वर्ष भी विद्यार्थियों को वहां ले जाने की तैयारी है.

उन्होंने बताया कि रजा लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को केवल किताबों और पांडुलिपियों के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती, बल्कि वहां मौजूद नक्काशी और प्राचीन कला को भी करीब से समझने का मौका मिलता है. इसके अलावा दुर्लभ पुस्तकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया भी छात्रों को सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं.

रजा लाइब्रेरी में प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों, जिनमें पुरानी कुरान और रामायण से संबंधित कृतियां भी शामिल हैं, को सुरक्षित रखने के तरीकों की जानकारी मिलती है. इससे विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिलता है कि सदियों पुरानी अमूल्य धरोहरों को किस तरह संरक्षित किया जाता है.

रजा लाइब्रेरी में पांडुलिपियां.
रजा लाइब्रेरी में पांडुलिपियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

शोध को मिले बढ़ावा: शिक्षा के क्षेत्र में रजा लाइब्रेरी की उपयोगिता को लेकर प्रधानाचार्य हरीश डूडेजा ने कहा कि यहां विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और शोध से जुड़ी काफी सामग्री उपलब्ध है. अलग-अलग विषयों की पुस्तकें और समाचार-पत्र छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं.

खास तौर पर इतिहास के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने और शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए रजा लाइब्रेरी में मौजूद दुर्लभ पुस्तकें और शोध सामग्री काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं.

पांडुलिपियों पर शोध करती छात्रा.
पांडुलिपियों पर शोध करती छात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)

1774 में हुई थी स्थापना: रजा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य जागृति मदान ने कहा कि रजा लाइब्रेरी रामपुर की शान है और यहां की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि रजा लाइब्रेरी की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को हुई थी. वर्तमान भवन का निर्माण वर्ष 1905 में कराया गया था.

यही वजह है कि यह स्थान इतिहास और ज्ञान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने बताया कि रजा लाइब्रेरी में ऐतिहासिक महत्व की अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां और पुस्तकें मौजूद हैं. यहां छात्रों के साथ-साथ शोधार्थी भी ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए आते हैं.

इतिहास की साक्षी हैं यहां की सामग्री: जागृति मदान के मुताबिक, रजा लाइब्रेरी में धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों के साथ-साथ मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के दौर से जुड़ी बड़ी संख्या में दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि यहां रखी ऐतिहासिक सामग्री विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का स्रोत है.

उन्होंने कहा कि यहां दूर-दूर से छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं. इसके अलावा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी शोधकर्ता रजा लाइब्रेरी पहुंचते हैं. अमेरिका और इंग्लैंड से भी शोधकर्ता यहां मौजूद ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन करने के लिए आ चुके हैं.

रजा लाइब्रेरी केवल रामपुर की पहचान ही नहीं, बल्कि इतिहास, साहित्य और शोध के क्षेत्र में देश-विदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है. यहां सुरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखने का काम कर रही हैं.

क्यों खास है रजा लाइब्रेरी.
क्यों खास है रजा लाइब्रेरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

दुनिया की दुर्लभ कृतियां: फजल शाह फजल के मुताबिक, रजा लाइब्रेरी को अगर दुनिया की बेहतरीन और अग्रणी लाइब्रेरियों में शामिल किया जाए तो इसमें दो राय नहीं हो सकती. लाइब्रेरी में किताबों की संख्या करीब 70 से 80 हजार है.

हालांकि, इसकी असली खासियत यहां मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियां हैं. रजा लाइब्रेरी में लगभग 17 हजार पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनका दुनिया में मिलना बेहद दुर्लभ है.

इन्हीं में सुमेर चंद द्वारा फारसी में लिखी गई वाल्मीकि रामायण भी है. यह पांडुलिपि 15वीं से 16वीं सदी के दौर की है और इसमें बड़ी संख्या में रंगीन चित्र मौजूद हैं, जो उस दौर की कलात्मक परंपरा और हस्तलिखित पुस्तकों की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं. इसके अलावा रजा लाइब्रेरी के संग्रह में ऊंट की खाल पर लिखी गई कुरआन की एक अत्यंत पुरानी प्रति का भी उल्लेख किया गया, जो हजरत अली से संबंधित है.

नई सामग्री की खरीद बंद: फजल शाह फजल ने कहा कि मौजूदा समय में नई पांडुलिपियों और पुस्तकों की खरीदारी का काम लगभग बंद है. उनका कहना है कि पूर्व में डॉ. वकारुल हसन सिद्दीकी के दौर में बड़ी संख्या में दुर्लभ सामग्री खरीदी गई थी. रजा लाइब्रेरी के मौजूदा संग्रह में पुरानी खरीद के जरिए लाई गई बड़ी संख्या में दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां शामिल हैं, लेकिन अब नई खरीदारी होती दिखाई नहीं दे रही है.

रामपुर की रजा लाइब्रेरी.
रामपुर की रजा लाइब्रेरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटन से जुड़े रजा लाइब्रेरी: पर्यटन और शिक्षा से रजा लाइब्रेरी को जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त पहल नहीं हो रही है. लाइब्रेरी परिसर से जुड़ी कुछ इमारतों को खाली कराया गया है, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभी तक कोई खास गतिविधि नजर नहीं आती.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2008 में तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन सरदार जावेद खान के समय किले के दोनों गेट रजा लाइब्रेरी को आवंटित किए गए थे. हालांकि, लाइब्रेरी इन गेटों पर कब्जा नहीं ले सकी और न ही उनका रखरखाव हो पाया.

इंडो-इस्लामिक विरासत: वरिष्ठ विद्वान सिफत मियां के मुताबिक, रामपुर की रजा लाइब्रेरी ने दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया है. इंडो-इस्लामिक विरासत और खास तौर पर अरबी-फारसी पांडुलिपियों के लिहाज से रजा लाइब्रेरी का विशेष महत्व है.

उन्होंने बताया कि भारत में राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख लाइब्रेरियों में कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, रामपुर की रजा लाइब्रेरी और पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी शामिल हैं. रजा लाइब्रेरी में करीब 17 हजार हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं, जबकि लगभग 67 हजार मुद्रित पुस्तकों का भी संग्रह है.

इसके अलावा करीब 4 हजार मुगलकालीन पेंटिंग्स, लगभग 2 हजार कैलीग्राफिक नमूने और करीब 1,367 ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रह भी यहां मौजूद है. रजा लाइब्रेरी का अरबी-फारसी मैन्युस्क्रिप्ट्स दुनिया में कहीं नहीं है.

शोधार्थियों के लिए सुविधाएं: रजा लाइब्रेरी सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों को संजोकर रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यहां देश-विदेश से आने वाले शोधकर्ताओं को शोध के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं.

इतना ही नहीं, लाइब्रेरी में आधुनिक लैब, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और फोटोग्राफी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. शोधकर्ताओं के ठहरने के लिए भी प्रबंधन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं.

रजा लाइब्रेरी की दुर्लभ किताब.
रजा लाइब्रेरी की दुर्लभ किताब. (Photo Credit: ETV Bharat)

20 वर्ष तक चला था शोध: सिफत मियां ने बताया कि रजा लाइब्रेरी में मौजूद दुर्लभ पुस्तकों पर दुनिया के कई विद्वानों ने लंबे समय तक शोध किया है. इनमें जर्मनी की प्रोफेसर बारबरा शमिटिज और भारत के डॉ. जियाउद्दीन ए. देसाई का शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है.

दोनों शोधकर्ताओं ने रजा लाइब्रेरी में सुरक्षित 14वीं सदी की दुर्लभ पुस्तक 'जामे-अल-तवारीख' पर करीब 20 वर्षों तक शोध किया. बताया कि इस ऐतिहासिक ग्रंथ की प्रतियां दुनिया में चुनिंदा स्थानों पर मौजूद हैं, जिनमें पेरिस, कोलकाता और रामपुर शामिल हैं.

इस रिसर्च में रामपुर में मौजूद प्रति के इतिहास और उसकी उत्पत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर काम किया गया. रजा लाइब्रेरी में शोध की परंपरा कोई नई नहीं है. सिफत मियां के मुताबिक, जब रजा लाइब्रेरी स्टेट के अधीन थी, उस दौर में भी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से विद्वान यहां शोध के लिए आते थे.

आज भी शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ लाइब्रेरी की ऐतिहासिक सामग्री तक अध्ययन के लिए पहुंच उपलब्ध कराई जाती है. रजा लाइब्रेरी की ऐतिहासिकता को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना जरूरी है.

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