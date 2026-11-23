दिल्ली में पिछले 10 महीने में आग की 17 हजार से ज्यादा कॉल, 91 लोगों की मौत, 665 लोग झुलसे और बचाए गए
आग की घटनाएं गर्मी या किसी एक मौसम तक सीमित नहीं हैं. अक्टूबर व नवंबर में भी आग के गंभीर मामले सामने आए.
Published : November 23, 2026 at 3:16 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि इन 10 महीनों में आग लगने की कुल 17,074 कॉल दर्ज की गईं. आग की इन घटनाओं में 91 लोगों की जान चली गई, जबकि 665 लोग आग की चपेट में आने के बाद घायल हुए. यानी औसतन हर दिन दिल्ली में आग लगने की करीब 56 कॉल फायर विभाग को मिलीं और आग से जुड़ी घटनाओं में हर महीने औसतन नौ लोगों की मौत भी हुई.
आंकड़ों में मई सबसे ज्यादा आग की कॉल वाला महीना रहा, जब 3,410 बार दमकल विभाग को सूचना मिली. वहीं जून में आग से सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत दर्ज की गई. अक्टूबर में आग की 1,276 कॉल आईं व आठ लोगों की जान गई. ठंड का मौसम शुरू होने के साथ कॉल की संख्या में कमी जरूर दिख रही है, लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली में हुई जानलेवा घटनाएं बताती हैं कि आवासीय इमारतों, बेसमेंट, फैक्टरियों व गोदामों में आग से सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती है.
हर दिन औसतन 56 आग की कॉल, मई में सबसे ज्यादा घटनाएं: दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में आग लगने की 1,396 कॉल आईं. फरवरी में ये संख्या 1,096 रही, जबकि मार्च में 1,538 कॉल दर्ज की गईं. अप्रैल में आग की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई और विभाग को 2,663 कॉल मिलीं. मई में यह आंकड़ा साल के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 3,410 पर पहुंच गया. जून में 2,111, जुलाई में 1,460, अगस्त में 1,055, सितंबर में 1,069 और अक्टूबर में 1,276 कॉल दर्ज की गईं. दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी और फरवरी में छह-छह लोगों की जान गई. मार्च में 15, अप्रैल में पांच, मई में 12, जून में सबसे ज्यादा 25, जुलाई व अगस्त में छह-छह, सितंबर में दो और अक्टूबर में आठ लोगों की मौत आग की घटनाओं में हुई. इस तरह कुल 91 लोगों की जान गई. वहीं, इन आज की घटनाओं में 665 लोग घायल हुए.
पिछले दो महीने में फैक्टरी, गोदाम व घर में आग से मौतें: पिछले दो महीने में दिल्ली में आग की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं. 31 अक्टूबर को बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में जूता फैक्टरी के बेसमेंट में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर 20 से अधिक दमकल गाड़ियां भेजी गई थीं. पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या से जुड़ा मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
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8 नवंबर को नजफगढ़ के नांगली सकरावती इलाके में एक प्लॉट पर बने कपड़ों के छोटे-छोटे कारखानों में आग लग गई. आग बुझाने के लिए करीब 24 से 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की वजह व नुकसान का आकलन बाद में किया जाना था. यह घटना औद्योगिक इलाकों में एक ही परिसर में कई इकाइयों के संचालन व अग्नि सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करती है.
18 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक के कबाड़ से भरे करीब 1,500 वर्ग गज के खुले गोदाम में आग लग गई. सुबह करीब 5:12 बजे सूचना मिलने के बाद दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, लेकिन प्लास्टिक के कबाड़ में आग लगने से लपटों व धुएं पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी.
18 नवंबर को ही दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर-2 में चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगने से एक कर्मचारी गौरव की मौत हो गई, जबकि प्रेम सिंह शर्मा झुलस गए. शुरुआती पुलिस जांच में बेसमेंट में वेल्डिंग का काम चलने की बात सामने आई.
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21 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में एक मकान में आग लगने से 55 वर्षीय सुनीता की मौत हो गई. उनके बेटे ध्रुव व बहू नीति भी आग की चपेट में आ गए. 11ध्रुव करीब 20 प्रतिशत और नीति करीब 60 प्रतिशत झुलस गईं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि सुनीता एक कमरे में फंस गई थीं.
एक ही हादसे में 23 लोगों की मौत: साल 2026 में दिल्ली की सबसे भयावह आग की घटनाओं में दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में 3 जून को एक होटल में लगी आग शामिल रही. इस हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक लोग घायल हुए. इससे पहले मई में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक आवासीय इमारत में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी. मार्च में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के नौ सदस्यों की जान चली गई थी. इन दोनों घटनाओं ने दिखाया कि रिहायशी इमारतों में आग लगने पर बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता न होना, संकरी सीढ़ियां व धुएं का तेजी से फैलना कितनी बड़ी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है.
आग से बचाव के लिए शुरुआती सतर्कता जरूरी: दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि आग की घटनाएं केवल गर्मी या किसी एक मौसम तक सीमित नहीं हैं. मई व जून में कॉल तथा मौतों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन अक्टूबर व नवंबर में भी फैक्टरी, बेसमेंट, गोदाम व घरों में आग के गंभीर मामले सामने आए. घरों में बिजली के तारों व उपकरणों की नियमित जांच, रसोई में सावधानी, जलते दीये या मोमबत्ती को पर्दों व ज्वलनशील सामान से दूर रखना, तथा इमारतों में सीढ़ियों व निकास के रास्तों को खाली रखना जरूरी है. व्यावसायिक इमारतों व फैक्टरियों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के साथ उनका चालू हालत में होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल का कहना है कि आग लगने से होने वाली ज्यादातर मौतों के मामलों में समय पर आग लगने की जानकारी नहीं मिल पाती या फिर लोगों को इमारत से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पाता है. कई बार जब तक लोगों को आग का पता चलता है, तब तक धुआं व लपटें तेजी से फैल चुकी होती हैं. बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे हादसों से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपने घरों में स्मोक डिटेक्टर व फायर स्प्रिंकलर जरूर लगवाएं. स्मोक डिटेक्टर आग या धुएं की शुरुआती स्थिति में ही अलार्म बजाकर लोगों को सतर्क कर सकता है, जबकि स्प्रिंकलर शुरुआती स्तर पर आग बुझाने में मदद करता है. इससे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल सकता है. जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है.
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