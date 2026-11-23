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दिल्ली में पिछले 10 महीने में आग की 17 हजार से ज्यादा कॉल, 91 लोगों की मौत, 665 लोग झुलसे और बचाए गए

आग के साय में दिल्ली ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि इन 10 महीनों में आग लगने की कुल 17,074 कॉल दर्ज की गईं. आग की इन घटनाओं में 91 लोगों की जान चली गई, जबकि 665 लोग आग की चपेट में आने के बाद घायल हुए. यानी औसतन हर दिन दिल्ली में आग लगने की करीब 56 कॉल फायर विभाग को मिलीं और आग से जुड़ी घटनाओं में हर महीने औसतन नौ लोगों की मौत भी हुई.

आंकड़ों में मई सबसे ज्यादा आग की कॉल वाला महीना रहा, जब 3,410 बार दमकल विभाग को सूचना मिली. वहीं जून में आग से सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत दर्ज की गई. अक्टूबर में आग की 1,276 कॉल आईं व आठ लोगों की जान गई. ठंड का मौसम शुरू होने के साथ कॉल की संख्या में कमी जरूर दिख रही है, लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली में हुई जानलेवा घटनाएं बताती हैं कि आवासीय इमारतों, बेसमेंट, फैक्टरियों व गोदामों में आग से सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती है.