वाराणसी में साइंटिस्ट के घर चोरी, पुलिस ने खंगाले 250 CCTV फुटेज, दो इनामी गिरफ्तार
आरोपियों पर 25 हजार रुपये का इनाम था. आरोपियों के पास से 40 लाख से अधिक के सोने एवं चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 9:37 PM IST
वाराणसी : लंका पुलिस ने साइंटिस्ट के घर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर 25 हजार रुपये का इनाम था. आरोपियों के पास से 40 लाख से अधिक के सोने एवं चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं. पुलिस एवं सर्विलांस की टीम ने तीन दिनों तक लगभग 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले. आरोपी साड़ी की फेरी लगाकर बंद घरों की रेकी करते थे.
लंका थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में साइंटिस्ट के परिजनों ने 5 अप्रैल को चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त मोहम्मद शारिक जमाल अंसारी (38) निवासी जक्खा आजाद नगर, बजरडीहा थाना भेलूपुर, एवं रेयाज अकरम (27) निवासी बजरडीहा, थाना भेलूपुर को गिरफ्तार किया है.
एसीपी गौरव कुमार ने बताया, लंका थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. दंपत्ति ने बताया, 31 मार्च को वे अपने मूल गांव रोहतास गए थे. 4 अप्रैल को जब वे अपने गायत्री नगर स्थित मकान पर लौटे, तो मेन गेट का ताला बंद मिला, लेकिन अंदर का ताला टूटा हुआ था. घर के ऊपर वाले कमरों में रखी अलमारी और बक्सों को तोड़कर पुश्तैनी लाखों रुपये के गहने और कुछ कपड़े चोरी कर लिए गए थे.
एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी देर से मिली. जिसके कारण लगभग 4 दिनों में 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किया गया. पुलिस की जांच और निगरानी में दोनों अभियुक्त की पहचान हुई. जिनको काशीपुरम, सीर गोवर्धनपुर में बबूल के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी काशी जोन ने ₹25000 का इनाम दिया है.
गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 हार, मंगलसूत्र, 2 कंगन, 4 झुमके, 4 अंगूठियां, 11 टप्स, 3 लॉकेट, 2 माथा बेंदी, नथ, चेन, चांदी की पायल, पैजनी, बिछिया, सिक्के सहित कई अन्य आभूषण बरामद हुए है.
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