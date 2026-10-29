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लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए : पंकज चौधरी

बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक और स्नातक समाज जागरूक, प्रबुद्ध तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध वर्ग है. ( Etv Bharat )

लखनऊ: शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बधाई देते हुए कहा कि अब तक घोषित परिणामों में भाजपा जितनी सीटों पर पहले थी, उतनी सीटों जीत चुकी है और पिछले चुनाव के सापेक्ष भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि जो लोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं उन्हें इन चुनाव परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक और स्नातक समाज जागरूक, प्रबुद्ध तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध वर्ग है. भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (ईटीवी भारत) इस वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विकास, सुशासन और सकारात्मक राजनीति के पक्ष में अपना स्पष्ट संदेश दिया है. विजयी प्रत्याशियों पर अब शिक्षकों, युवाओं और स्नातक मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी है. मैदान में उतरने तक का साहस नहीं जुटा सकी कांग्रेस