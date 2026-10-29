लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए : पंकज चौधरी
पंकज चौधरी ने कहा कि जो लोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं उन्हें इन चुनाव परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:50 AM IST
लखनऊ: शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बधाई देते हुए कहा कि अब तक घोषित परिणामों में भाजपा जितनी सीटों पर पहले थी, उतनी सीटों जीत चुकी है और पिछले चुनाव के सापेक्ष भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है.
उन्होंने कहा कि जो लोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं उन्हें इन चुनाव परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक और स्नातक समाज जागरूक, प्रबुद्ध तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध वर्ग है.
इस वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विकास, सुशासन और सकारात्मक राजनीति के पक्ष में अपना स्पष्ट संदेश दिया है. विजयी प्रत्याशियों पर अब शिक्षकों, युवाओं और स्नातक मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी है.
मैदान में उतरने तक का साहस नहीं जुटा सकी कांग्रेस
भाजपा अध्यक्ष ने मतपत्र (बैलेट पेपर) से चुनाव कराने की लगातार वकालत करने वाले राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बैलेट पेपर की मांग करने वाले दल इस चुनाव के मैदान में उतरने तक का साहस नहीं जुटा सके.
उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल अपनी सीटें बरकरार रखना नहीं, बल्कि जनसेवा, सुशासन और विकास के माध्यम से जनता का विश्वास निरंतर मजबूत करना है. उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने विकास, सुरक्षा और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है.
पार्टी इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी काम करती रहेगी. उन्होंने कहा जनता से निरंतर संवाद, जनकल्याणकारी कार्यों और मजबूत नीतियों के बल पर भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद प्राप्त करेगी और लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.