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'युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा'-NEET विवाद पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी

NEET मामले में दोषी को सख्त सजा मिलेगीः गुरुग्राम में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि NEET मामले में जो भी दोषी होगा, उसे सख्त सजा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है.

गुरुग्राम: जिले के दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने NEET परीक्षा विवाद, पेपर लीक और विपक्ष के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया. सीएम ने कहा कि "युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को प्रदेश स्तर पर भव्य तरीके से मनाने का भी ऐलान किया.

कांग्रेस के शासनकाल में कई बार पेपर लीक हुईं: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि "विपक्ष छात्रों को भड़काने और उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाने का काम कर रहा है." उन्होंने आरोप लगाया कि "कांग्रेस के शासनकाल में कई बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन उस समय कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया. मोदी सरकार पेपर लीक पर कड़ा कानून ला रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके."

चर्चा से बच रहा है विपक्ष: उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बच रहा है. सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी. उन्होंने बताया कि बच्चों के हित में जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा कराने का फैसला भी सरकार ने लिया है, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

650वें प्रकाश पर्व को लेकर सीएम ने किया बड़ा ऐलानः इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस अवसर पर प्रदेश स्तर का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर पहली बैठक हो चुकी है और पूरे प्रदेश से श्रद्धालु इस आयोजन में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि "गुरु रविदास जी के विचार समाज को समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं."