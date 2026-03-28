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वाहन नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले हो जाएं सावधान! ट्रैफिक पुलिस भेज भेज रही जेल

रांची: राजधानी में नंबर प्लेट में टेंपरिंग के मामले पहले केवल ऑनलाइन चालान से बचने के लिए सामने आते थे. लेकिन अब अपराधी भी पुलिस के कैमरों की नजर से बचने के लिए अपने वाहनों के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं. लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद अब इन तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

अपराधी कर रहे वाहन के नंबर से छेड़छाड़

राजधानी रांची में हाल के दिनों में पेट्रोल पंपों पर लूट की कई वारदातें सामने आई हैं. रांची के पुनदाग, खेलगांव और टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में पिछले 10 दिनों के भीतर चार पेट्रोल पंपों से डकैती के मामले दर्ज हो चुके हैं. फिलहाल पुलिस इनमें से किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है. जांच में सामने आया है कि डकैती करने वाले अपराधियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, उसके नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई थी. कुछ मामलों में तो वाहनों पर नंबर प्लेट लगे ही नहीं थे.

जानकारी देते रांची ट्रैफिक एसपी (ईटीवी भारत)

इसी वजह से सीसीटीवी कैमरों में अपराधियों की बाइक का नंबर चिन्हित नहीं किया जा सका. बता दें कि पहले दर्जनों ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें लोग ऑनलाइन चालान से बचने के लिए अपनी बाइक या कार के नंबर प्लेट में टेंपरिंग किया करते थे. लेकिन अब अपराधी भी इसी तरीके का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

कार्रवाई शुरू, कई गिरफ्तार, 12 पर एफआईआर

मामले पर ट्रैफिक एसपी ने कहा कि पुलिस इस मुद्दे पर गंभीर है. नंबर प्लेट टेंपरिंग के मामलों में बीते 2-3 महीनों में 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं. 4 लोगों को जेल भेजा गया है और करीब 50 गाड़ियों को सीज कर कोर्ट प्रॉसिक्यूशन के लिए भेजा गया है. सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहनों को पकड़कर तुरंत कोर्ट प्रॉसिक्यूशन के लिए भेजा जाए.