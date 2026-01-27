दिल्ली की केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अभी तक नहीं भरा CUET फॉर्म, जानिए कब तक भरना होगा फॉर्म
नई दिल्ली: राजधानी की प्रमुख केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट (यूजी) कोर्सेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है. यदि किसी छात्र ने अब तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) का फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके पास अब सिर्फ चार दिन का समय बचा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET आवेदन की अंतिम तारीख 30 जनवरी तय की है, जो रात 11:50 बजे तक मान्य होगी. तय समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
CUET स्कोर से ही मिलेगा दाखिला
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIP) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) जैसे प्रमुख संस्थानों में यूजी कोर्सेज में एडमिशन अब पूरी तरह CUET स्कोर के आधार पर होगा. जिन छात्रों ने CUET का फॉर्म नहीं भरा, वह इन यूनिवर्सिटीज में दाखिले से वंचित रह सकते हैं.
यूनिवर्सिटी फॉर्म भरते समय CUET एप्लिकेशन नंबर जरूरी
सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पोर्टल अलग-अलग जारी करेंगी, लेकिन हर जगह छात्रों को CUET का एप्लिकेशन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admission.uod.ac.in पर कोर्सेज की पूरी जानकारी और एलिजिबिलिटी पहले ही जारी कर दी गई है. छात्र अपनी पसंद के कोर्स की योग्यता शर्तें देखकर उसी हिसाब से आवेदन कर सकेंगे. वहीं, डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में 18 अंडरग्रेजुएट (यूजी) कोर्सेज की योग्यता aud.delhi.gov.in पर तय कर दी गई है.
DU में 71 हजार सीटों पर मिलेगा मौका
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के 69 कॉलेजों, इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स में दाखिले होंगे. इस दौरान 79 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम और 198 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन के तहत करीब 71 हजार सीटें उपलब्ध होंगी. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि सभी सीटों पर दाखिला पूरी तरह से CUET स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा.
30 जनवरी से पहले फॉर्म भरने की सलाह
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह आखिरी दिन का इंतजार न करें. सर्वर स्लो होने या तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 30 जनवरी से पहले ही CUET फॉर्म भर ले. सही जानकारी के साथ फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की गलती आगे चलकर एडमिशन प्रक्रिया में परेशानी का कारण बन सकती है.
इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना जरूरी
यूनिवर्सिटीज ने साफ किया है कि छात्रों को आवेदन से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़ना चाहिए. इसमें कोर्स, विषय संयोजन, योग्यता, आयु सीमा और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी सभी अहम जानकारियां दी गई हैं. सही तैयारी और समय पर आवेदन से ही छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स में दाखिला पा सकेंगे.
