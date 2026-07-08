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राम मंदिर के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पंकज चौधरी

राम मंदिर प्रकरण पर पंकज चौधरी ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करा रही है. उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद, पहले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया गया था. जांच तेजी से जारी है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं है.



अखिलेश यादव की ओर से भाजपा सांसद पर कार्रवाई की मांग संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून के अनुसार काम करती है. सरकार हर मामले में तथ्यों और जांच के आधार पर निर्णय लेती है और कानून से ऊपर कोई नहीं है.



ब्राह्मण समाज के भाजपा से दूर होने की चर्चाओं पर पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है. ब्राह्मण समाज पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी है और भविष्य में भी पार्टी के साथ बना रहेगा.



चंदौली में पंकज चौधरी के आगमन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. इसके बाद पंकज चौधरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोनभद्र के लिए रवाना हो गए.

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