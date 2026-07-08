राम मंदिर के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पंकज चौधरी
राम मंदिर प्रकरण में सरकार दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 5:03 PM IST
चंदौली: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को चंदौली पहुंचे, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, राम मंदिर प्रकरण और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के बयान और ब्राह्मण समाज से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखा.
राम मंदिर प्रकरण पर पंकज चौधरी ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करा रही है. उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद, पहले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया गया था. जांच तेजी से जारी है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं है.
अखिलेश यादव की ओर से भाजपा सांसद पर कार्रवाई की मांग संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून के अनुसार काम करती है. सरकार हर मामले में तथ्यों और जांच के आधार पर निर्णय लेती है और कानून से ऊपर कोई नहीं है.
ब्राह्मण समाज के भाजपा से दूर होने की चर्चाओं पर पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है. ब्राह्मण समाज पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी है और भविष्य में भी पार्टी के साथ बना रहेगा.
चंदौली में पंकज चौधरी के आगमन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. इसके बाद पंकज चौधरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोनभद्र के लिए रवाना हो गए.
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