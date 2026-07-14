झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नया इतिहास, रांची सदर अस्पताल में पहली बार हुई जटिल 'थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन' सर्जरी
रांची के सदर अस्पताल में जटिल 'थोरैसिक डेकोर्टिकेशन' सर्जरी सफलतापूर्वक हुई.
Published : July 14, 2026 at 8:51 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. झारखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली बार बेहद जटिल थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है. धनबाद से आए एक गंभीर मरीज का यह हाई-रिस्क ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा. इस उपलब्धि को राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.
क्रॉनिक एम्पायमा से जूझ रहा था मरीज
जानकारी के अनुसार मरीज लंबे समय से क्रॉनिक एम्पायमा से पीड़ित था. उसके फेफड़ों के आसपास मवाद और थक्के जम जाने के कारण सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी. स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी का निर्णय लिया. ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिला. सर्जरी के साथ डायग्नोस्टिक थोराकोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी भी की गई.
प्राइवेट अस्पतालों ने किया था मना
मरीज पहले रांची के कुछ निजी अस्पतालों में भी पहुंचा था, लेकिन हृदय संबंधी अन्य बीमारियों (कार्डियक कोमोरबिडिटीज) के कारण वहां सर्जरी करने से इनकार कर दिया गया. ऐसे में सदर अस्पताल की टीम ने चुनौती स्वीकार की और सफल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी देने का काम किया.
मुफ्त में हुई लाखों रुपये की सर्जरी
आमतौर पर बड़े निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी पर करीब 6 से 8 लाख रुपये का खर्च आता है. लेकिन सदर अस्पताल में मरीज का पूरा इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क किया गया. इससे यह साबित हुआ कि सरकारी अस्पतालों में भी उच्चस्तरीय और जटिल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं.
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने संभाली कमान
इस ऐतिहासिक सर्जरी का नेतृत्व सदर अस्पताल के ओंकोसर्जन डॉ. अभिनव ने किया. उनके साथ सर्जन डॉ. अखिलेश, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सौविक, डॉ. दीपक, डॉ. आंचल और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पूरी टीम के समन्वित प्रयास से यह जटिल ऑपरेशन सफल हो सका.
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मिली सफलता
अस्पताल प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात के मार्गदर्शन और सहयोग को भी दिया है. उनका कहना है कि बेहतर टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण यह उपलब्धि संभव हो सकी.
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मील का पत्थर
झारखंड के सरकारी अस्पताल में पहली बार हुई यह सफल थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इससे न केवल गंभीर मरीजों को राज्य में ही बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि सरकारी अस्पताल अब जटिल और हाई-रिस्क सर्जरी करने में भी सक्षम हैं.
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