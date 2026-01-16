बाड़ाहाट के थोल मेले में निकाली कंडार देवता की हाथी रथयात्रा, रासो-तांदी नृत्य पर जमकर थिरके लोग
उत्तरकाशी के बाड़ाहाट के थोल माघ मेले में दूसरे दिन कंडार देवता की हाथी रथयात्रा निकाली गई. जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 8:26 AM IST
उत्तरकाशी: बाड़ाहाट के थोलू के अवसर पर बाड़ाहाट के राजा व आराध्य देव कंडार देवता की हाथी रथयात्रा का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर ढोल-दमाऊ और रणसिंगे की धुनों पर पांडव पश्वों की अगुवाई में कंडार देवता की यात्रा पूरे नगर क्षेत्र में निकाली गई. इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण रासो तांदी लोकनृत्य पर जमकर थिरके. साथ ही सैकड़ों लोगों ने कंडार देवता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान नगर क्षेत्र के लोगों ने कंडार देवता की हाथी रथयात्रा का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया. कंडार देवता को बाड़ाहाट का राजा और न्याय का देवता माना जाता है.
बाड़ाहाट के थाेलू के दूसरे दिन बाड़ाहाट क्षेत्र के पाटा, संग्राली, बग्याल गांव, लक्षेश्वर समेत अन्य गांव के लोग चमाला की चौरी पर एकत्रित हुए. वहां पर कंडार देवता मंदिर में आराध्य देवता के लिए प्रतिकात्मक हाथी की लकड़ी से बनी प्रतिमा तैयार की गई. उसके बाद चमाला की चौरी पर ढोल-दमाऊ और रणसिंगे की थाप और धुनों पर पांडव पश्वाओं को अवतरित किया गया. पश्वों ने चमाला की चौरी की धुंयाल से विशेष पूजा अर्चना के बाद कंडार देवता मंदिर पहुंचे.
वहां पर विधि-विधान के साथ कंडार देवता की मूर्ति को हाथी के रथ पर सवार किया गया. उसके बाद सैकड़ों लोगों के साथ पांडव पश्वों की अगुवाई में कंडार देवता की भव्य रथ यात्रा निकाली गई. भैरव चौक से काशी विश्वनाथ चौक, मुख्य बाजार होते हुए यात्रा मणिकर्णिका घाट पर पहुंची. वहां मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही रथ यात्रा चमाला की चौरं पर पहुंची. इस दौरान स्थानीय महिलाओं और लोगों ने लोक वेशभूषा में विभिन्न स्थानों और चौक पर रासो तांदी नृत्य का आयोजन भी किया.
बता दें कि बाड़ाहाट के आराध्य कंडार देवता बाड़ाहाट का राजा और न्याय का देवता माना जाता है. इसके साथ ही उन्हें उत्तरकाशी का कोतवाल व क्षेत्राधिपति माना जाता है. कहते हैं जहां पंडित की पोथी, डॉक्टर की दवा व कोतवाल का डंडा काम नहीं आता, वहां कंडार देवता काम आते हैं. यही वजह है कि वास्तु दोष से लेकर बीमारी, दैवीय प्रकोप आदि से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए श्रद्धालु उनके दरबार में पहुंचते हैं. हर तरह की विपत्ति निराकरण करने का चमत्कारी प्रभाव उनमें विद्यमान है. इस के अलावा विवाह, मुंडन, वर-कन्या की जन्म कुंडली मिलान आदि के लिए देवता के बताए नियम व शुभ दिन बार अनुसार ही लोग कार्य करते हैं.
पढ़ें-