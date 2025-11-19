ETV Bharat / state

ठोडो ग्राउंड का हो रहा कमर्शियल उपयोग, हाईकोर्ट ने डीसी सोलन सहित अन्य को नोटिस किया जारी

शिमला: मशरूम सिटी सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड का कमर्शियल प्रयोग करने के खिलाफ दाखिल याचिका में डीसी सोलन सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी किया गया है. अदालत ने डीसी सोलन सहित नगर निगम सोलन के कमिश्नर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है. कुशल जेठी और अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में बताया गया है कि ठोडो ग्राउंड का प्रयोग सरकार द्वारा मेलों, प्रदर्शनियों व अन्य लाभकारी कमर्शियल गतिविधियों के आयोजन के लिए किया जा रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राजगढ़ रोड, सोलन पर स्थित 00-64-60 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले ठोडो ग्राउंड का ऐतिहासिक महत्व है. सोलन के निवासी इस ग्राउंड में खेल, योग व सुबह की सैर व सामुदायिक समारोहों के लिए करते हैं। यह इसका कमर्शियल प्रयोग करना जन स्वास्थ्य और कल्याण की भावना के खिलाफ है. ये मैदान आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, निजी और क्षेत्रीय अस्पताल सहित शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है. अपने स्थान, सुगम पहुंच और आकार के कारण यह मैदान सोलन की जनता के लिए जरूरी है, लेकिन प्रशासन ने अब उक्त मैदान का उपयोग मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य लाभकारी व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए शुरू कर दिया है.