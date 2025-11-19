ETV Bharat / state

ठोडो ग्राउंड का हो रहा कमर्शियल उपयोग, हाईकोर्ट ने डीसी सोलन सहित अन्य को नोटिस किया जारी

ठोडो ग्राउंड का कमर्शियल प्रयोग करने पर कई अफसरों को नोटिस जारी हुआ है.एमसी सोलन के कमिश्नर,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 7:42 AM IST

शिमला: मशरूम सिटी सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड का कमर्शियल प्रयोग करने के खिलाफ दाखिल याचिका में डीसी सोलन सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी किया गया है. अदालत ने डीसी सोलन सहित नगर निगम सोलन के कमिश्नर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है. कुशल जेठी और अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में बताया गया है कि ठोडो ग्राउंड का प्रयोग सरकार द्वारा मेलों, प्रदर्शनियों व अन्य लाभकारी कमर्शियल गतिविधियों के आयोजन के लिए किया जा रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राजगढ़ रोड, सोलन पर स्थित 00-64-60 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले ठोडो ग्राउंड का ऐतिहासिक महत्व है. सोलन के निवासी इस ग्राउंड में खेल, योग व सुबह की सैर व सामुदायिक समारोहों के लिए करते हैं। यह इसका कमर्शियल प्रयोग करना जन स्वास्थ्य और कल्याण की भावना के खिलाफ है. ये मैदान आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, निजी और क्षेत्रीय अस्पताल सहित शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है. अपने स्थान, सुगम पहुंच और आकार के कारण यह मैदान सोलन की जनता के लिए जरूरी है, लेकिन प्रशासन ने अब उक्त मैदान का उपयोग मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य लाभकारी व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए शुरू कर दिया है.

सोलन के निवासी चाहते हैं कि मैदान का उपयोग सिर्फ जन हितैषी गतिविधियों के लिए किया जाए. तर्क दिया गया है कि इस मैदान का उपयोग लंबे समय से इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. ऐसे में कमर्शियल गतिविधियों के कारण यह मैदान कई तरह के उपद्रवों की वजह बन रहा है। हाईकोर्ट ने सारे मसले पर डीसी सोलन सहित अन्य संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

