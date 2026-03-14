इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत: प्रदेश भर में आपसी सहमति से सुलझाए हजारों लंबित मामले
साल की पहली लोक अदालत में ना किसी की जीत हुई और ना किसी की हार, लेकिन निस्तारण से सैकड़ों चेहरों पर मुस्कान नजर आई.
Published : March 14, 2026 at 3:45 PM IST
डीडवाना-कुचामन/ झुंझुनू: प्रदेश भर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हजारों लंबित मामले सुलझाए गए. वहीं करोड़ों रुपए के अवार्ड पारित किए गए. लोक अदालत में ना किसी की जीत हुई और ना किसी की हार, लेकिन लंबित मामले के निस्तारण से सैकड़ों चेहरों पर मुस्कान नजर आई. इस साल की पहली लोक अदालत थी.
डीडवाना-कुचामन के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने बताया कि अलग-अलग न्यायालयों में पेश 31 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया. करोड़ों रुपए के अवॉर्ड पारित किए गए. कुचामन सिटी के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में ताल्लुका विधिक सेवा समिति की ओर से लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकारों ने भाग लिया. समझौते के जरिए विवाद सुलझाए. समिति अध्यक्ष सुंदरलाल खारोल ने कहा कि न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अदालतों में मामलों की लंबित संख्या काफी अधिक है. ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण आपसी समझौते और मेल-मिलाप से तुरंत संभव हो जाता है. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कामाक्षी मीणा ने बताया कि लोक अदालत में बैंक विवाद, बिजली बिल, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम सहित कई छोटे-छोटे मामलों का त्वरित समाधान किया गया.
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झुंझुनू में बनाई 11 बैंच: इधर, झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 बेंचों का गठन किया गया. जिले में कुल 7860 प्रकरण चिन्हित किए गए. इनमें 3201 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि 4659 प्रकरण प्री-लिटिगेशन श्रेणी के हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ. महेन्द्र सोलंकी के मार्गदर्शन में लोक अदालत में बड़ी संख्या में सहमति से मामलों का निस्तारण किया गया. उपभोक्ता आयोग चेयरमैन मनोज मील ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है. इसके माध्यम से न केवल लंबित मामलों का निस्तारण होता है, बल्कि लोगों को समय और धन की भी बचत होती है. लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों की सुनवाई की गई. राजस्व न्यायालयों से जुड़े रेवेन्यू मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया गया. बैंक, बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग तथा बीएसएनएल से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों की भी सुनवाई की गई.
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