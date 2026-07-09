ETV Bharat / state

राखी बांधने से पहले जान लीजिए... ग्रहण को लेकर क्या है सच

पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि इस बार चंद्रग्रहण यूरोप, अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र सहित कुछ अन्य देशों में दिखाई देगा, जबकि भारत में इसका दर्शन नहीं होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता, उसका सूतक और धार्मिक प्रभाव भी यहां मान्य नहीं माना जाता. ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है.

भरतपुर: रक्षाबंधन पर क्या चंद्रग्रहण की वजह से राखी बांधने का समय बदल जाएगा? क्या सूतक लगेगा और पूजा-पाठ पर रोक रहेगी? ऐसे कई सवाल इन दिनों लोगों के मन में हैं. चंद्रग्रहण को लेकर तरह-तरह की जानकारियां वायरल हो रही हैं. हालांकि, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस बार चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक या किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध मान्य नहीं होगा. ऐसे में बहनें पूरे दिन बिना किसी संशय के अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी.

पढ़ें: 2026 का पहला चंद्रग्रहण : जयपुर में 20 मिनट दिखा अंतिम चरण, गोविंद देव जी में विशेष ग्रहण झांकी

उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन इस वर्ष सूर्योदय से ही पूर्णिमा तिथि में रहेगा. इसलिए भाई-बहन पूरे दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं. बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर और रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की परंपराओं का निर्वहन कर सकती हैं. साथ ही भगवान की पूजा-अर्चना, श्रवण कुमार का पूजन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी पूरे दिन किए जा सकते हैं.

पंडित शर्मा के अनुसार राखी पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त (गुरुवार) को रात 9 बजकर 9 मिनट पर प्रारंभ होगी और 28 अगस्त (शुक्रवार) को सुबह लगभग 9 बजकर 50 मिनट तक रहेगी. चूंकि 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व इसी दिन पूरे दिन मान्य रहेगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया या अपुष्ट संदेशों के आधार पर किसी प्रकार की भ्रांति में न आएं. भारत में चंद्रग्रहण का प्रभाव नहीं होने के कारण सूतक भी मान्य नहीं है. इसलिए सभी भाई-बहन हर्षोल्लास और पारंपरिक विधि-विधान के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं. पंडित शर्मा ने सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है तथा सभी लोग इसे खुशी और उत्साह के साथ मनाएं.