इस साल बागवानों के लिए महंगे हुए जापानी फल और गुठलीदार पौधे, इतने बढ़े रेट

इस बार जापानी फल और गुठलीदार पौधे के दाम बढ़े हैं. बागवानी अनुसंधान केंद्र बागवानों में 20 हजार पौधे वितरित करेगा.

Published : December 13, 2025 at 2:49 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के बागवानों को अबकी बार फलदार पेड़ों के पौधे लेने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी. बीते साल के मुकाबले अबकी बार पौधे महंगे हुए हैं और एक पौधे पर दाम ₹50 अधिक रखे गए हैं. इन सभी पौधों की गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर है और बागवानों की डिमांड भी इस साल काफी अधिक है. कई प्रजातियों के 20 हजार पौधे बागवानों को दिए जाएंगे. जिला कुल्लू में ये पौधे बागवानी विभाग के डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विवि के क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा में वितरित किए जा रहे हैं.

सेब के पौधों का इस साल रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन जापानी फल के पौधे को इस बार दो ग्रेड में बांटा गया है. इसमें ग्रेड-ए के पौधों की कीमत 250 रुपये और बी ग्रेड की 200 रुपये रखी गई है. पहले 200 रुपये में सिर्फ एक ही ग्रेड के पौधे बिक रहे थे. ग्रेड में बंटने के कारण ए ग्रेड के पौधे की कीमत 50 रुपये बढ़ी है.इसके अलावा गुठलीधार फलों के पौधों के रेट भी 20 से 25 रुपये बढ़े हैं.

पहले आओ पहले पाओ

डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा के सहनिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 'सभी पौधों की बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जा रही है. बागवानों से आग्रह है कि समय पर बिक्री केंद्र में पहुंचकर अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधे खरीद सकते हैं. इस बार बागवानों को 20 हजार पौधों दिए जाएंगे.'

इस रेट में मिलेंगे पौधे

यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विवि के क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा से मिली जानकारी के अनुसारप्रदेशभर के बागवानों के लिए उन्नत किस्म के पौधों का वितरण किया जाएगा. जिसमें सेब के ए ग्रेड का रेट 200 रुपये प्रति पौधा है. बी ग्रेड का 150 और सी ग्रेड का 100 रुपये रेट तय किया गया है. स्पर की रूट स्टॉक उन्नत सेब का पौधा क्रमशः 500, 400 और 300 रुपये में मिलेगा. नाशपाती की रेट 150, 125 और 100 रुपये, प्लम का 150, 125 और 100 रुपये, चेरी 300, 250 और 200 रुपये, कीवी 250, 200 और 150 रुपये, खुमानी का भाव 150, 125 और 100 रुपये प्रति पौधा निर्धारित किया है. आड़ू का पौधा 150, 125 और 100 रुपये में मिलेगा. अखरोट का रेट 400, 350 और 300 रुपये प्रति पौधा होगा.

कब करें पौधारोपण

डॉ. भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने पौधारोपण को लेकर बताया कि 'अगर बगीचों में नमी है तो बागवान नया बगीचा लगा सकते हैं, जहां सूखे जैसे हालत हैं, वहां बागवान बारिश होने पर ही पौधरोपण कर सकते हैं. नया बगीचा लगाने के लिए जनवरी माह सबसे उपयुक्त है, तब तक बागवान इन पौधों को मिट्टी में दबा कर रखें और नियमित रूप से पानी देते रहें.'

पंजीकृत नर्सरियों से खरीदें पौधे

वहीं, बागवानी विभाग ने बागवानों से भी आग्रह किया है कि वो विभाग से पंजीकृत नर्सरी से ही पौधे खरीदें. आमतौर पर देखा गया है कि बागवान सस्ते पौधों के चक्कर में कई बार बाहरी नर्सरी से पौधे खरीदते हैं, लेकिन बाद में या तो उन पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती या फिर वह किसी बीमारी के कारण खराब हो जाते हैं, जिसके चलते बागवानों को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है. हर साल बागवानी विभाग जिला कुल्लू में नर्सरियों का निरीक्षण करता है और नर्सरी को प्रमाण पत्र देकर पंजीकृत भी किया जाता है. बागवानी विभाग से पंजीकृत नर्सरियों से ही बागवानों को पौधे खरीदने चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

