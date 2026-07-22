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वाराणसी बनेगा यूपी क्रिकेट का नया ठिकाना, ग्रीन पार्क में रिनोवेशन के चलते UPCA का बड़ा फैसला

वाराणसी बनेगा यूपी क्रिकेट का नया ठिकाना, ग्रीन पार्क में रिनोवेशन के चलते UPCA का बड़ा फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी घरेलू क्रिकेट सीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है. एसोसिएशन ने आगामी सत्र के लिए अपना पूरा ध्यान कानपुर से हटाकर वाराणसी पर केंद्रित कर दिया है. दरअसल, कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते UPCA ने तय किया है कि इस बार राज्य की घरेलू टीमों के अधिकांश मैच वाराणसी स्टेडियम में खेले जाएंगे.

UPCA के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि आने वाले सीजन में पुरुषों के सभी आयु वर्ग को मिलाकर कुल 50 लीग मैच खेले जाएंगे. इनमें से उत्तर प्रदेश की टीम करीब 10 मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी. इन 10 मैचों के आयोजन की जिम्मेदारी वाराणसी स्टेडियम को सौंपी गई है. इन 10 मैचों में रणजी ट्रॉफी के सात मुकाबले भी शामिल हैं. जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले रणजी मैचों में डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर और पूर्व चैंपियन विदर्भ से भिड़ंत भी वाराणसी में ही होगी.

ग्रीन पार्क बंद, वाराणसी विकल्प

दरअसल, कई दशकों से यूपी क्रिकेट का प्रमुख केंद्र रहे ग्रीन पार्क स्टेडियम में इस समय मुख्य मैदान की ड्रेनेज सिस्टम समेत कई बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है. बारिश के कारण मैच रुकने की समस्या कम करने, खिलाड़ी सुविधाएं बेहतर करने, गैलरी और मीडिया सेंटर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, इसलिए काम पूरा होने तक ग्रीन पार्क घरेलू मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. इसीलिए वाराणसी के स्टेडियम में मैच के आयोजन करने का फैसला लिया गया है.

सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि ग्रीन पार्क इस सीजन घरेलू मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. वाराणसी स्टेडियम में घरेलू मैच कराना सबसे बेहतर रहेगा. इससे भविष्य में वहां अंतरराष्ट्रीय मैच कराने में भी मदद मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, वाराणसी स्टेडियम का निर्माण कार्य इसी महीने पूरा होने वाला है. इसे BCCI के मानकों के अनुरूप बनाया गया है. मैदान के साथ खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.