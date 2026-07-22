वाराणसी बनेगा यूपी क्रिकेट का नया ठिकाना, ग्रीन पार्क में रिनोवेशन के चलते UPCA का बड़ा फैसला
वाराणसी स्टेडियम में आने वाले सीजन में पुरुषों के सभी आयु वर्ग को मिलाकर 50 लीग मैच खेले जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 6:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी घरेलू क्रिकेट सीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है. एसोसिएशन ने आगामी सत्र के लिए अपना पूरा ध्यान कानपुर से हटाकर वाराणसी पर केंद्रित कर दिया है. दरअसल, कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते UPCA ने तय किया है कि इस बार राज्य की घरेलू टीमों के अधिकांश मैच वाराणसी स्टेडियम में खेले जाएंगे.
UPCA के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि आने वाले सीजन में पुरुषों के सभी आयु वर्ग को मिलाकर कुल 50 लीग मैच खेले जाएंगे. इनमें से उत्तर प्रदेश की टीम करीब 10 मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी. इन 10 मैचों के आयोजन की जिम्मेदारी वाराणसी स्टेडियम को सौंपी गई है. इन 10 मैचों में रणजी ट्रॉफी के सात मुकाबले भी शामिल हैं. जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले रणजी मैचों में डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर और पूर्व चैंपियन विदर्भ से भिड़ंत भी वाराणसी में ही होगी.
ग्रीन पार्क बंद, वाराणसी विकल्प
दरअसल, कई दशकों से यूपी क्रिकेट का प्रमुख केंद्र रहे ग्रीन पार्क स्टेडियम में इस समय मुख्य मैदान की ड्रेनेज सिस्टम समेत कई बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है. बारिश के कारण मैच रुकने की समस्या कम करने, खिलाड़ी सुविधाएं बेहतर करने, गैलरी और मीडिया सेंटर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, इसलिए काम पूरा होने तक ग्रीन पार्क घरेलू मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. इसीलिए वाराणसी के स्टेडियम में मैच के आयोजन करने का फैसला लिया गया है.
सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि ग्रीन पार्क इस सीजन घरेलू मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. वाराणसी स्टेडियम में घरेलू मैच कराना सबसे बेहतर रहेगा. इससे भविष्य में वहां अंतरराष्ट्रीय मैच कराने में भी मदद मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, वाराणसी स्टेडियम का निर्माण कार्य इसी महीने पूरा होने वाला है. इसे BCCI के मानकों के अनुरूप बनाया गया है. मैदान के साथ खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.
अगस्त में UPCA लेगा स्टेडियम का औपचारिक कब्जा
सचिव गुप्ता ने बताया कि अभी से UPCA की एक टीम वहां तैनात है और जरूरत पड़ने पर आंशिक कब्जा लेकर घरेलू मैचों की योजना बनाई जा सकती है. उन्होंने 2017 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहले घरेलू मैच कराकर उसकी तैयारियों को परखा गया था. वाराणसी स्टेडियम UPCA का पहला अपना स्टेडियम है, इसलिए यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
UPCA अधिकारियों का मानना है कि घरेलू मैच जल्दी कराने से क्यूरेटरों को मिट्टी का व्यवहार, घास का कवर और लगातार मैचों के बाद पिच की स्थिति समझने में मदद मिलेगी. उसके बाद पिच को और बेहतर किया जा सकेगा. इसी डेटा के आधार पर आगे अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिए आवेदन किया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी कहा कि पार्क का इतिहास समृद्ध है. 20वीं सदी के मध्य में बना यह मैदान कई यादगार रणजी और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का गवाह रहा है.
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