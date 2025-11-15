हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित
हिमाचल में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले इस बार होने वाले चुनाव पहले जैसा नहीं रहने वाला है. छोटे से इस पहाड़ी राज्य में गांवों की सरकार के इस सबसे बड़े जनमत संग्राम से पहले ही सत्ता का समीकरण बदलने जा रहा है. पंचायतीराज विभाग ने जनप्रतिनिधियों का नया खाका तैयार कर दिया है. इसके मुताबिक गांव से होकर जाने वाला राजनीति का रास्ता अब थोड़ा बदल गया है, जिसमें कुछ के हाथों से अवसर फिसलेंगे, तो कुछ के लिए नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं.
इस बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनावी रण में पंचायत प्रधान और उपप्रधानों के 76 पदों पर कैंची चलने वाली है. इसी तरह से पंचायतों की संख्या घटने से प्रदेश में पंचायत वार्ड मेंबरों की संख्या भी 256 कम रहने वाली है. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की कुर्सियों में 71 की बढ़ोतरी होगी. आंकड़ों में ये बदलाव प्रदेश में वर्ष 2021 में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव के बाद कई पंचायतों को नगर पंचायत में मिलाए जाने और नए विकासखंड खोलने और नया जिला परिषद वार्ड बनाए जाने से हुआ है.
वर्ष 2021 में चुने गए थे 30,578 जनप्रतिनिधि
हिमाचल में वर्ष 2021 के पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक कुल 30,578 जनप्रतिनिधि चुने गए थे. इसमें कुल 3615 पंचायतों के लिए हुए चुनाव में 3615 प्रधान और 3615 ही उपप्रधान चुने गए थे. इसी तरह से इन पंचायतों के तहत कुल 21,403 वार्ड मेंबर चुने गए थे. इसके अलावा वर्ष 2021 के चुनाव 81 विकासखंडों के तहत पड़ने वाली पंचायत समितियों में 1696 पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे. वहीं, वर्ष 2021 पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में 12 जिलों के तहत जिला परिषद वार्डों में 249 जिला परिषद सदस्य चुने गए थे.
इस बार चुने जाएंगे 30,317 जनप्रतिनिधि
प्रदेश में वर्ष 2021 कई पंचायतों को नगर पंचायत में मिलाया गया है, इसलिए प्रदेश में अब पंचायतों की संख्या घट कर 3577 हो गई है. ऐसे में इस बार प्रदेश में पड़ने वाली इन पंचायतों में 3577 प्रधान और 3577 ही उपप्रधान चुने जाएंगे. इसी तरह से पंचायतों की संख्या कम होने से वार्ड मेंबरों की संख्या भी घट कर 21,147 रह जाएगी. वहीं, प्रदेश में 10 नए विकासखंड बनाए गए हैं, जिसके बाद विकासखंडों की संख्या 81 से बढ़कर 91 हो गई है, इसलिए इन विकासखंडों के तहत पड़ने वाली समितियों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 1766 पंचायत समिति सदस्य चुने जाने हैं, इसके अलावा प्रदेश के जिला शिमला में डोडरा क्वार एक नया जिला परिषद वार्ड बनाया गया है. इससे इस बार चुनाव में 250 जिला परिषद सदस्य चुने जाने है. ऐसे में इन बदलाव से अबकी बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में कुल 30,317 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे.
पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा का कहना है कि 'अभी तक की स्थिति के मुताबिक इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में पंचायत ग्राम सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य तक कुल 30,317 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे.'
इस बार 261 जनप्रतिनिधि कम चुने जाएंगे
प्रदेश में वर्ष 2021 के पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में प्रधान 3615, उपप्रधान 3615, सदस्य ग्राम पंचायत 21,403, सदस्य पंचायत समिति 1696 और 249 जिला परिषद सदस्यों को मिलाकर कुल 30,578 जनप्रतिनिधि चुने गए थे. वहीं, इस बार होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रधान 3577, उपप्रधान 3577, सदस्य ग्राम पंचायत 21,147, सदस्य पंचायत समिति 1766 और 250 जिला परिषद सदस्यों को मिलाकर कुल 30,317 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे. यह संख्या वर्ष 2021 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव की तुलना में 261 कम होगी.
पंचायत और जिला परिषद वार्डों की संख्या
प्रदेश में वर्ष 2021 के पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में पंचायत की कुल संख्या 3615 थी. इसके तहत ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 21,483 थी. वहीं, पंचायत समिति वार्ड की संख्या 1696 और जिला परिषद वार्डों की कुल संख्या 249 थी. इस बार पंचायत समिति वार्डों की संख्या 1766 और जिला परिषद वार्डों की संख्या 250 होगी.