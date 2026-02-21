ETV Bharat / state

RTE के तहत जरूरतमंद को मिले प्रवेश, नियमों में की सख्ती, देना होगा पैन कार्ड

बीकानेरः प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत गाइडलाइन और टाइम टेबल जारी किया गया है. यह प्रक्रिया 20 फरवरी से 6 मार्च तक की जाएगी. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में इस बार थोड़ा बदलाव करते हुए अभिभावकों से पैन कार्ड भी मांगा गया है.

प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि इससे पहले कभी भी आय शपथ पत्र में पैन कार्ड संलग्न करने का उल्लेख नहीं था, लेकिन इस बार नए तरीके से प्रावधान को जोड़ते हुए पैन कार्ड भी मांगा गया है. हालांकि, अभिभावक की ओर से पैन कार्ड नहीं होने की सूचना देने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा.

मांग सकेंगे दस्तावेजः उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रक्रिया में सालाना 2.50 लाख रुपए आय होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है. ये प्रमाण पत्र ई-मित्र द्वारा बनाया जाता है और सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने के बाद जमा कराया जाता है, लेकिन अब स्कूल अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप इसकी जांच कर सकेगा. जारी आदेशों में इस बार स्कूलों को गलत तरीके से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी निर्देशित किया गया है. जांच प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों को गाइडलाइन दी है और उसी अनुसार स्कूल किसी भी अभिभावक की वित्तीय स्थिति के बारे में शक होने पर उसे दस्तावेज मांग सकते हैं.