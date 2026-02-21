ETV Bharat / state

RTE के तहत जरूरतमंद को मिले प्रवेश, नियमों में की सख्ती, देना होगा पैन कार्ड

आरटीई के एडमिशन में फर्जीवाड़ी को लेकर कई बार शिकायत मिलती है.

PAN CARD IS MANDATORY IN RTE, ADMISSION IN SCHOOLS
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा. (ETV Bharat bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 21, 2026 at 5:32 PM IST

बीकानेरः प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत गाइडलाइन और टाइम टेबल जारी किया गया है. यह प्रक्रिया 20 फरवरी से 6 मार्च तक की जाएगी. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में इस बार थोड़ा बदलाव करते हुए अभिभावकों से पैन कार्ड भी मांगा गया है.

प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि इससे पहले कभी भी आय शपथ पत्र में पैन कार्ड संलग्न करने का उल्लेख नहीं था, लेकिन इस बार नए तरीके से प्रावधान को जोड़ते हुए पैन कार्ड भी मांगा गया है. हालांकि, अभिभावक की ओर से पैन कार्ड नहीं होने की सूचना देने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा.

मांग सकेंगे दस्तावेजः उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रक्रिया में सालाना 2.50 लाख रुपए आय होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है. ये प्रमाण पत्र ई-मित्र द्वारा बनाया जाता है और सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने के बाद जमा कराया जाता है, लेकिन अब स्कूल अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप इसकी जांच कर सकेगा. जारी आदेशों में इस बार स्कूलों को गलत तरीके से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी निर्देशित किया गया है. जांच प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों को गाइडलाइन दी है और उसी अनुसार स्कूल किसी भी अभिभावक की वित्तीय स्थिति के बारे में शक होने पर उसे दस्तावेज मांग सकते हैं.

दुरुपयोग को रोकने की कवायदः आरटीई के एडमिशन में फर्जीवाड़ी को लेकर कई बार शिकायत मिलती है. इस बार प्रक्रिया को थोड़ा सख्त करते हुए कई नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो और जरूरतमंद को इसका लाभ मिले.

ये होगा शेड्यूल

  • अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे
  • ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश के लिए मेरिट 6 मार्च को निकलेगी.
  • स्कूल विकल्प चयन क्रम में परिवर्तन का मौका 6 मार्च से 11 मार्च तक
  • प्रथम चरण आवंटन 13 मार्च तक. स्कूलों में दस्तावेज सत्यापन 13 से 21 मार्च तक.
  • सीबीईओ, डीईओ द्वारा आपत्ति निस्तारण 13 से 25 मार्च तक.
  • द्वितीय चरण लॉटरी 27 मार्च को. स्कूल दस्तावेज सत्यापन 27 मार्च से 4 अप्रैल तक.
  • सीबीईओ, डीईओ द्वारा द्वितीय चरण की परिवेदना व निस्तारण 27 मार्च से 10 अप्रैल
  • शेष रिक्त सीट पर आवंटन 13 अप्रैल को. आवंटित स्कूल दस्तावेज सत्यापन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल
  • सीबीईओ-डीईओ तृतीय चरण की परिवेदना निस्तारण 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक

