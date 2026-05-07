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इस बार गर्मियों में सैर-सपाटे के लिए हो जाइए तैयार; IRCTC लाया ये स्पेशल प्लान, पढ़िए डिटेल

लखनऊ: IRCTC अपनी टूरिस्ट ट्रेनों के अलावा रेगुलर ट्रेनों में भी पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की सैर कराएगा. ट्रेनों में एसी कोच की डिमांड बढ़ी है इसलिए अब भारत गौरव ट्रेन में भी कोच की संख्या बढ़ाई गई है. सेकंड और थर्ड एसी कोच बढ़े हैं. इसके अलावा गर्मियों में छुट्टी को देखते हुए आईआरसीटीसी ने देश और विदेश के कई प्लान तैयार किए हैं. अभी तक कुछ ही ट्रेनों में टूरिस्ट को किस्तों पर यात्रा की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब सभी टूरिस्ट पैकेज में पर्यटक ईएमआई का लाभ ले सकेंगे. यह व्यवस्था हवाई पैकेज में भी लागू की जा रही है. IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने 'ईटीवी भारत' से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जानिए, छुट्टी के मौसम में सस्ते रेट वाले पैकेज से देश के किन राज्यों और विश्व के किन देशों की कितने पैसे खर्च कर सैर का मौका मिलेगा.

IRCTC के खास प्लान के बारे में जानिए. (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. पर्यटक देश के साथ ही विदेश घूमने के लिए भी जाते हैं. आईआरसीटीसी ने किस तरह के प्लान तैयार किए हैं?

जवाब: आईआरसीटीसी योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों का पैकेज लांच कर रहा है. इस यात्रा में महाकालेश्वर ज्योतिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), द्वारकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात), त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (गुजरात), घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (संभाजी नगर) शामिल हैं.

यात्रा के लिए उतरने/चढने के स्टेशन कई हैं. इनमें योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, ललितपुर जंक्शन शामिल हैं. 12 जून से 23 जून तक 11 रात और 12 दिन का ये पैकेज है. इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लासं) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 24100 रुपए प्रति व्यक्ति होगा. स्टैंडर्ड श्रेणी ( थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 40890 रुपए प्रति व्यक्ति और कम्फर्ट श्रेणी ( सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 54390 रुपए प्रति व्यक्ति होगा.

ज्योतिर्लिंग यात्रा का संचालन: इसके अलावा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा का संचालन किया जा रहा है. इसके लिए उतरने/चढने के स्टेशनों में योग नगरी ऋषिकेश-हरिद्वार - मुरादाबाद - बरेली - शाहजहांपुर - हरदोई - लखनऊ - रायबरेली - एमबीडीपी (प्रतापगढ़) - प्रयागराज - मानिकपुर. 29 जून से 10 जुलाई तक 11 रात और 12 दिन का पैकेज है. इस पैकेज में सैकड़ोंएसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता, दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है. इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 24350 रुपए, स्टैंडर्ड श्रेणी ( थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 41800 रुपए प्रति व्यक्ति, कम्फर्ट श्रेणी ( सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 55750 रुपए प्रति व्यक्ति है. इस यात्रा सेवा मे LTC और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है.

आईआरसीटीसी के विदेशी टूर पैकेज

भूटान, सिंगापुर - मलेशिया, नेपाल , बाली , वियतनाम, श्रीलंका.

देश के अंतर्गत यात्रा टूर पैकेज

अरुणाचल प्रदेश (तवांग ), धर्मशाला-खाज्जिअर, कश्मीर, दार्जिलिंग, चार शक्तिपीठ यात्रा, तीन ज्योतिर्लिंग यात्रा, हम्पी यात्रा, भोपाल-पंचमणी, लदाख, दिव्या दक्षिण , हैदराबाद मल्लिकार्जुन, मंध्या प्रदेश -उज्जैन महाकाल, केरला, अंडमान, मैसूर-ऊटी, गुजरात और राजस्थान.