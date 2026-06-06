BHU में महामना की बगिया की हरियाली को विश्व भर में फैलाएगी ये खास किताब
उद्यान विभाग ने बताया पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यूनिवर्सिटी में लगे 50000 से ज्यादा पौधे किए सुरक्षित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 12:37 PM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर अपनी हरियाली और वनस्पति विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां 50 समूहों और 158 प्रजातियों के कुल 50,225 वृक्ष मौजूद हैं. बता दें, यह जानकारी विश्वविद्यालय ने अपनी हरित विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए की गई एक बड़ी वृक्ष गणना (ट्री सेन्सस) से मिली है.
इस वृक्ष गणना का काम मार्च से मई 2025 के बीच हुआ. इसे विश्वविद्यालय की उद्यान विशेषज्ञ टीम ने किया. इस सर्वेक्षण के नतीजों को ‘Trees of BHU’ नाम की एक पुस्तक में जमा किया गया है. यह पुस्तक बीएचयू परिसर के पेड़ों का सबसे बड़ा और विस्तृत रिकॉर्ड है. इसे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक समारोह में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और IIT (BHU) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने मिलकर जारी किया.
बीएचयू का परिसर लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है और इसे भारत के सबसे बड़े हरित विश्वविद्यालय परिसरों में गिना जाता है. यह पुस्तक परिसर के सभी पेड़ों की जानकारी देती है, जिसमें सड़क किनारे लगे पेड़, सजावटी पेड़, औषधीय पौधे, फल देने वाले पेड़ और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ शामिल हैं. यह किताब पर्यावरण संरक्षण, परिसर के सतत प्रबंधन और पर्यावरणीय निगरानी के लिए एक मजबूत आधार बनाती है.
इस सर्वेक्षण की खास बात यह है कि हर पेड़ का स्थान (लोकेशन) जीआईएस तकनीक से नक्शे पर चिन्हित किया गया है. पुस्तक में पेड़ की प्रजाति, उसकी सुरक्षा की स्थिति, पर्यावरण में महत्व, जहां वह उगता है, उसकी उपयोगिता और तस्वीरें भी शामिल हैं.
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि यह मॉडल अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. उन्होंने पूरी टीम को उनके मेहनत और काम के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं, इसलिए हमें इसे संजोकर रखना होगा.
कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यू. पी. सिंह ने सभी से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने और जैव विविधता की रक्षा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना मानवता की रक्षा करना है.
उद्यान विशेषज्ञ प्रो. सरफराज आलम ने बताया कि पूरे परिसर को 24 भागों में बांटकर अलग-अलग टीमों ने यह काम किया. तीन महीने तक चली इस गणना के बाद सभी आंकड़े दोबारा अच्छे से जांचे गए ताकि वे सही और विश्वसनीय हों. उन्होंने डॉ. अमिया कुमार सामल की टीम, 77 छात्रों और 30 उद्यान कर्मियों के योगदान की भी प्रशंसा की. साथ ही, विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 1008 नए पौधे भी लगाए गए.
डॉ. अमिया कुमार सामल ने कहा कि ‘Trees of BHU’ पुस्तक बीएचयू की खूबसूरत प्राकृतिक विरासत का जश्न है. उन्होंने बताया कि इस काम में वैज्ञानिक तरीकों और जांच पर खास ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि इससे BHU की हरित संपदा को एक अलग पहचान मिली है. साथ ही, परिसर के सबसे पुराने पेड़ की खोज भी जारी है.
इस सर्वेक्षण में कई पेड़ ऐसे भी हैं जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण संगठन IUCN द्वारा खतरे में बताए गए हैं. इनमें जामुन, इमली, महुआ, नीम, सागौन, बहेड़ा, अशोक और अर्जुन जैसे पेड़ शामिल हैं. इसमें परिसर के पवित्र पीपल के पेड़ और हाल के वर्षों में अपनाई गई मियावाकी शैली की हरित पहल का भी जिक्र है.
किताब की प्रमुख विशेषताएं-
• बीएचयू की प्रथम व्यापक वृक्ष गणना एवं भू-संदर्भित वृक्ष सूची
• 50 समूहों एवं 158 प्रजातियों से संबंधित 50,225 वृक्षों का प्रलेखन
• दर्ज की गई सभी वृक्ष प्रजातियों के जीआईएस आधारित मानचित्र
• वृक्षों एवं पौधों का उच्च गुणवत्ता वाला फोटोग्राफिक प्रलेखन
• देशज, विदेशी, औषधीय, सजावटी, मार्गीय तथा फलदार वृक्ष प्रजातियों संबंधी जानकारी
• प्रजातियों की आईयूसीएन संरक्षण स्थिति एवं पारिस्थितिकीय महत्व का समावेश
• परिसर में वृक्षारोपण प्रतिरूपों एवं हरित अवसंरचना का विस्तृत विवरण
• दीर्घकालिक जैव विविधता निगरानी एवं सतत परिसर प्रबंधन हेतु आधारभूत पारिस्थितिकीय डेटाबेस का विकास
• परिसर की वनस्पति से जुड़े वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय आयामों का समेकित प्रस्तुतीकरण
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