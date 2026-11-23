यूपी का ये स्कूल 4 साल से बिना प्रिंसिपल के चल रहा, गणित के टीचर पढ़ा रहें फिजिक्स-केमिस्ट्री और अंग्रेजी
पढ़िए संवाददाता अरविन्द शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:52 PM IST
फिरोजाबाद: सरकार गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. मंशा है कि गांवों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकें. इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है लेकिन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत कई बार इन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है.
फिरोजाबाद में यमुना की तलहटी में बसे रामदासपुरा का राजकीय इंटर कॉलेज इसकी एक बानगी है. यहां करीब पौने 3 करोड़ (दो करोड़ 77 लाख 24 हज़ार) रुपये की लागत से आलीशान इमारत तो तैयार कर दी गई, आधुनिक लैब और कक्षाएं भी हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं. 17 स्वीकृत पदों के सापेक्ष महज 5 शिक्षक तैनात हैं. चार साल से प्रधानाचार्य का पद भी खाली पड़ा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब विद्यालय में विषय विशेषज्ञ ही नहीं होंगे तो यहां पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा?
स्कूल में शिक्षकों की कमी: ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर इस मामले की विस्तृत कवरेज की तो जानकारी मिली कि रामदासपुरा गांव जो कि शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र और सदर तहसील, ब्लॉक के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र के बच्चों को गांव के पास ही बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधियों खासकर विधायक मुकेश वर्मा की तरफ से प्रयास किये गए.
इसी उद्देश्य से साल 2022 में राजकीय विद्यालय की शुरुआत की गई. विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है. इसके लिए करीब पौने तीन करोड़ रुपये की लागत से भव्य भवन का निर्माण कराया गया. विद्यालय को कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों की मान्यता भी प्राप्त है. यहां भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और वाणिज्य जैसे विषयों की पढ़ाई होनी है.
विद्यालय में शिक्षकों के 12 पद खाली: विद्यालय में कुल 17 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 5 शिक्षक ही तैनात हैं. शेष 12 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. इतना ही नहीं, विद्यालय में 4 साल से पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की तैनाती भी नहीं हुई है. ऐसे में विद्यालय का संचालन उपलब्ध शिक्षकों के सहारे किया जा रहा है.
दरअसल, जिस इलाके में इस इन्टर कॉलेज की स्थापना की गई है, यह इलाका काफी पिछड़ा है. यहां के गांव रामदासपुरा, कवीरपुरा काला पिल्लू, मालीपट्टी, शंकरपुर, अलादीपुरा, नगला चूरा, नगला शेख, चंद्रवार, तोतलपुर, भैंसाबाट में कोई सरकारी स्कूल नहीं था और छात्र-छात्राओं को या तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो स्थानीय लोगों और छात्रों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें अब नजदीक ही शिक्षा मिल सकेगी.
गणित के प्रवक्ता के जिम्मे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी की पढ़ाई: स्कूल में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण गणित के प्रवक्ता को ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों की कक्षाएं भी लेनी पड़ रही हैं जबकि, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है.
भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों में केवल किताबों से पढ़ाई पर्याप्त नहीं होती बल्कि, प्रयोगात्मक ज्ञान और लैब में प्रैक्टिकल भी जरूरी हैं. ऐसे में जब विद्यालय में पर्याप्त विषय विशेषज्ञ नहीं हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई किस तरह पूरी हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
खासकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के सामने मुश्किलें हैं. एक शिक्षक को कई विषयों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है. इससे सभी विषयों को पर्याप्त समय देना चुनौती बना हुआ है.
विद्यार्थियों का कहना स्कूल में कम हैं मास्टर: विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा देवश्री का कहना है कि विद्यालय के शिक्षक मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या बहुत कम है. एक ही शिक्षक को कई विषयों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. ऐसे में सभी विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. बोर्ड परीक्षा नजदीक आने पर उन्हें अपनी तैयारी को लेकर चिंता होती है. कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी के शिक्षक न होने से न तो प्रक्टिकल हो पाते हैं न ही सही तरीके से पढ़ाई.
वहीं छात्र आकाश का कहना है कि विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी है. यहां पढ़ाई के लिए सुविधाएं भी हैं लेकिन, शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है. जब विद्यालय में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे अच्छी होगी. आकाश ने बताया कि उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है.
विद्यार्थियों की इन बातों से साफ है कि उन्हें विद्यालय की इमारत और सुविधाओं से शिकायत नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी मांग पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती है. शिक्षक भी मानते हैं कि टीचर्स की कमी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. शिक्षक हबीब अहमद और विमलेश कुमार का कहना है कि शिक्षकों की कमी तो है ही लेकिन हम लोग दूसरे बिषय भी कवर करते हैं.
DIOS बोलीं- शासन स्तर से होती है तैनाती: इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक मुदिता पांडेय का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी की उन्हें जानकारी है. शिक्षकों की तैनाती शासन स्तर से होती है. इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है. गणित के एक शिक्षक को दूसरे स्कूल से अटैच भी किया गया है.
पूरी खबर एक नजर में-
- कॉलेज का नाम-राजकीय इंटर कॉलेज रामदासपुरा शंकरपुर
- स्थापना वर्ष-2022
- कुल लागत दो करोड़ 77 लाख 24 हजार
- कार्यदायी संस्था-राजकीय निर्माण निगम
- स्वीकृत पदो की संख्या 17
- मौजूद शिक्षकों की संख्या 5
- केमिस्ट्री, फिजिकल, बायोलॉजी, इंग्लिश के टीचर नहीं
- प्रयोगशालाओं के ताले भी नहीं खुलते जबकि सभी उपकरण मौजूद है
- रामदासपुरा, कवीरपुरा काला पिल्लू, मालीपट्टी, शंकरपुर, अलादीपुरा, नगला चूरा, नगला शेख, चंद्रवार, तोतलपुर, भैंसाबाट आदि गांवों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित
- कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 250
ये भी पढ़ें- मेरठ के सरकारी स्कूल में बनेगा साइंस-मैथ्स गार्डन, बच्चे सीखेंगे ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स की तकनीक