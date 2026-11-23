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यूपी का ये स्कूल 4 साल से बिना प्रिंसिपल के चल रहा, गणित के टीचर पढ़ा रहें फिजिक्स-केमिस्ट्री और अंग्रेजी

आलीशान बिल्डिंग में शिक्षकों का टोटा, 17 पदों के सापेक्ष सिर्फ पांच गुरुजी, कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य? ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: सरकार गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. मंशा है कि गांवों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकें. इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है लेकिन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत कई बार इन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है.

फिरोजाबाद (Video Credit; ETV Bharat) फिरोजाबाद में यमुना की तलहटी में बसे रामदासपुरा का राजकीय इंटर कॉलेज इसकी एक बानगी है. यहां करीब पौने 3 करोड़ (दो करोड़ 77 लाख 24 हज़ार) रुपये की लागत से आलीशान इमारत तो तैयार कर दी गई, आधुनिक लैब और कक्षाएं भी हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं. 17 स्वीकृत पदों के सापेक्ष महज 5 शिक्षक तैनात हैं. चार साल से प्रधानाचार्य का पद भी खाली पड़ा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब विद्यालय में विषय विशेषज्ञ ही नहीं होंगे तो यहां पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा?

स्कूल में शिक्षकों की कमी: ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर इस मामले की विस्तृत कवरेज की तो जानकारी मिली कि रामदासपुरा गांव जो कि शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र और सदर तहसील, ब्लॉक के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र के बच्चों को गांव के पास ही बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधियों खासकर विधायक मुकेश वर्मा की तरफ से प्रयास किये गए. इसी उद्देश्य से साल 2022 में राजकीय विद्यालय की शुरुआत की गई. विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है. इसके लिए करीब पौने तीन करोड़ रुपये की लागत से भव्य भवन का निर्माण कराया गया. विद्यालय को कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों की मान्यता भी प्राप्त है. यहां भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और वाणिज्य जैसे विषयों की पढ़ाई होनी है. विद्यालय में शिक्षकों के 12 पद खाली: विद्यालय में कुल 17 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 5 शिक्षक ही तैनात हैं. शेष 12 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. इतना ही नहीं, विद्यालय में 4 साल से पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की तैनाती भी नहीं हुई है. ऐसे में विद्यालय का संचालन उपलब्ध शिक्षकों के सहारे किया जा रहा है. दरअसल, जिस इलाके में इस इन्टर कॉलेज की स्थापना की गई है, यह इलाका काफी पिछड़ा है. यहां के गांव रामदासपुरा, कवीरपुरा काला पिल्लू, मालीपट्टी, शंकरपुर, अलादीपुरा, नगला चूरा, नगला शेख, चंद्रवार, तोतलपुर, भैंसाबाट में कोई सरकारी स्कूल नहीं था और छात्र-छात्राओं को या तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो स्थानीय लोगों और छात्रों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें अब नजदीक ही शिक्षा मिल सकेगी.