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International Museum Day: ब्राजील से लाए इस दुर्लभ पत्थर में दिखता है कैलाश पर्वत, स्वयंभू ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी होता आभास

ब्राजील से प्राप्त दुर्लभ अमेथिस्ट एगेट पत्थर ( Courtesy - Khazana Mahal museum )