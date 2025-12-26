ETV Bharat / state

डिपुओं से इसी महीने उठाएं इतने महीने का चीनी कोटा, इन परिवारों को बाजार से मिलेगी 37 रुपए किलो सस्ती

शिमला: हिमाचल में महंगाई की मार से जूझ रहे लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत और मिठास भरी खबर है. पिछले एक महीने से उचित मूल्य की दुकानों में सस्ती चीनी के कोटे का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को नए साल से पहले डिपुओं में चीनी का कोटा उपलब्ध होने जा रहा है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 35 हजार क्विटल चीनी का जो सप्लाई ऑर्डर जारी किया था, उसमें से 15 हजार क्विंटल चीनी का स्टॉक होलसेल गोदाम में पहुंच गया है.

इसके साथ ही होलसेल गोदामों से चीनी की खेप डिपुओं को भी भेजी जा रही है. उपभोक्ताओं दिसंबर महीना खत्म होने से पहले डिपुओं से एक साथ चीनी का 2 महीने का कोटा उठा सकते हैं. बता दें कि चीनी के टेंडर में देरी होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं को नवंबर महीने का कोटा नहीं मिला है. इस तरह से अब डिपुओं में चीनी पहुंचते ही इन उपभोक्ताओं को एक साथ दो महीने का चीनी कोटा दिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि '35 हजार क्विंटल चीनी का ऑर्डर जारी किया गया हैं, जिसमें होल सेल गोदामों में 15 हजार क्विंटल चीनी पहुंच गई है. इसके साथ ही डिपुओं को भी लिए चीनी की सप्लाई भेजी जा रही है. इसी महीने उपभोक्ताओं को चीनी का कोटा उपलब्ध हो जाएगा.'

बाजार के मुकाबले सस्ती मिलेगी चीनी