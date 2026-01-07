ETV Bharat / state

UP का यह पहला ऐसा संस्थान, जहां लगी PET-CT स्कैन मशीन; इन बीमारियों के इलाज में कारगर

डिजिटल PET-CT स्कैनर से कैंसर और हृदय रोग का होगा सटीक निदान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी का कल्याण सिंह हाई स्पेशलाइज्ड कैंसर संस्थान प्रदेश का पहला ऐसा केन्द्र बन गया है, जहां पर डिजिटल PET-CT स्कैन मशीन लगाई गई है. इससे जनपद के मरीजों को लाभ मिलेगा. बता दें कि ये अत्याधुनिक उपकरण शरीर के अंदर की संरचना और कोशिकीय गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण करती है, जिससे कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का सही स्थान पर पता लगाना आसान हो जाएगा. इस तकनीक से मरीजों को बेहतर इलाज और जल्दी राहत मिलेगी. जिलें में मंगलवार को इसका शुभारंभ किया गया, निदेशक प्रो. एमएलबी भट्ट ने डिजिटल PET-CT स्कैनर का उद्घाटन किया. (PET-CT) स्कैनर का उद्घाटन. (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसे करती है काम: ये एक आधुनिक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है, जो शरीर की संरचना और कोशिकाओं के कार्य दोनों की विस्तृत जानकारी देता है, खासकर कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का पता लगाने और उनके इलाज की निगरानी के लिए उपयोगी होता है. इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ (ट्रेसर) इंजेक्ट किया जाता है जो असामान्य (जैसे कैंसर) कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जिससे डॉक्टर सटीक स्थान पर बीमारी का पता लगा पाते हैं.