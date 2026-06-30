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ये है स्मार्ट सिटी कानपुर : बारिश होते ही वीआईपी रोड से लेकर जाजमऊ तक हो जाता है जलभराव

अफसर ठोस दावा ज़रूर करते हैं, कि बारिश में पानी नहीं भरेगा. नाले-नाली नहीं ऊफनाएंगे. क्योंकि, हर साल करोड़ों रुपये का बज़ट केवल नाला सफाई पर फूंका जाता है, पर जनता के हिस्से में घुटनों तक पानी आता है, और बारिश के सीज़न में कई हादसे होना इस शहर के लिए आम बात हो चुकी है. ईटीवी भारत संवाददाता ने जूही खलवा अंडरपास व अन्य स्थलों पर इस मामले को लेकर जो पड़ताल की, वो प्रस्तुत है:

दक्षिण क्षेत्र में जूही खलवा अंडरपास में बोनट के ऊपर तक डूबती कारें हों या फिर वीआईपी रोड पर तैरती गाड़ियां. यही नहीं, जाजमऊ के घरों में भरता गंदे नालों का पानी हो, या शहर के तमाम-गल्ली मोहल्लों में दिखता टापू सा नज़ारा. हर ओर, केवल नगर निगम अफसरों की लाचारी झलकती है.

सालों पहले इस औद्योगिक नगरी पर केंद्र से मुहर ज़रूर स्मार्ट सिटी की लग चुकी है. लेकिन, ज़मीनी हक़ीकत ये है कि चंद मिलीमीटर बारिश में ही कानपुर का कलेजा कांप उठता है.

कानपुर: यूपी का औद्योगिक दिल कहे जाने वाले कानपुर में लाखों की आबादी हर साल की तर्ज पर इस साल भी मॉनसून का इंतजार जरूर बेसब्री से कर रही है. मगर, मानसून आते ही शहर का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है.

जूही खलवा अंडरपास के बने संपवेल के नीचे भरा था गंदा पानी: शहर के दक्षिण क्षेत्र में जूही खलवा अंडरपास के नीचे लोग दोनों ओर से आते-जाते, बस यही कहते दिख रहे थे कि अभी गनीमत है धूप निकली है. जैसे ही बारिश होगी, तो इधर से नहीं आया जाएगा.

वहीं, इस अंडरपास के समीप ही नगर निगम की ओर से जो संपवेल बनाया गया था, उसके ऊपर और सड़क के समानांतर लोहे का जाल ज़रूर बना था. पर, उसके नीचे नाले का गंदा पानी भरा हुआ था. हर साल ही बारिश के दौरान इस अंडरपास से गुजरते समय आमजन की गर्दन तक डूब जाती है. इसके दोनों ही सिरों पर ढलान होने के चलते अंडरपास के नीचे कई फीट तक पानी भर जाता है. ऐसे में जब राहगीर यहां से गुजरते हैं, तो दूर से लगता है, मानो किसी समुद्र को देख रहे हों. यहां आसपास रहने वाले इसे डेथट्रैप बोलते हैं.

ऐसे दिखते हैं कानपुर के नाले. (ईटीवी भारत)

सीसामऊ नाले के पास ही लगा गंदगी का ढेर: शहर के सबसे चर्चित नाला सीसामऊ नाला की सफाई को लेकर भले ही नगर निगम के अफसर ये कह रहे हों, कि सफाई का काम कराया जा चुका है, पर, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें नाले की सफाई को लेकर ढेले भर का काम नहीं हुआ. नाले के आसपास ही गंदगी का ढेर लगा हुआ साफ दिखा. इसी तरह नाले से जो पानी छोड़ा जा रहा है, बारिश के दौरान उसके ऊफनाने से ग्वालटोली और वीआईपी रोड पर इतना पानी भर जाता है, कि राहगीरों को अपनी गाड़ियां पैदल लेकर और अपनी जान आफत में रखते हुए निकालनी पड़ती हैं.

कानपुर के नालों में भरा है कचरा. (ईटीवी भारत)

जानिए क्या बोले लोग: पनकी निवासी नीरज दुबे ने कहा, बारिश के दौरान शहर में किसी भी गली से निकलने में बहुत अधिक डर लगता है. नाले-नाली की सफाई ठीक ढंग से न होने के चलते आएदिन ही पेपर में देखने और सुनने को मिलता है, कि लोग फिसल कर गिर गए. शहर के गोविंद नगर स्थित चावला मार्केट चौराहा, नंदलाल चौराहा, जूही खलवा अंडरपास, वीआईपी रोड, हरजेंदर नगर सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है.

गंगागंज निवासी गौरव ने कहा, बारिश के दौरान शहर में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है. घुटनों से ऊपर तक पानी भरा होता है. गंदे पानी में चलना हमारी मज़बूरी होती है. अधिकतर नाले व नालियां ही ऊफना जाती हैं.

नगर आयुक्त का दावा, जूही खलवा अंडरपास और वीआईपी रोड पर नहीं दिखेगा जलभराव: इस मामले पर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से बात की, तो उन्होंने मज़बूती से दावा किया कि भले पिछले सालों में जूही खलवा अंडरपास के नीचे पानी भरता हो, या फिर वीआईपी रोड पर जलभराव दिखता हो. पर, इस साल ऐसा नहीं होगा. नगर निगम की ओर से जूही खलवा अंडरपास के समीप संपवेल को दुरुस्त किया जा चुका है. वीआईपी रोड पर जलभराव न हो, इसके लिए सीसामऊ नाला की सफाई ढंग से कराई जाएगी.

उन्होंने कहा, नाला सफाई के काम में लापरवाही बरतने पर तीन संस्थाओं को काली सूची में रखा जा चुका है. बारिश के दौरान नगर निगम की टास्क फोर्स मुस्तैद रहेंगी. जैसे ही उपभोक्ता नगर निगम कंट्रोल रूम में सूचना देंगे, तो फौरन ही कर्मी वहां पहुंचेंगे.

कानपुर में बारिश से पहले का नज़़ारा. (ईटीवी भारत)

औद्योगिक क्षेत्रों का बुरा हाल, सालों से कराह रहे उद्यमी: बारिश के दौरान शहर के औद्योगिक क्षेत्रों का भी बुरा हाल हो जाता है. चाहे दादा नगर हो, या फिर फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र. पनकी में तो गलियों में इतना पानी भरा होता है, कि उद्यमियों की आवाजाही ठप हो जाती है. अक्सर तो उनका माल भी खराब हो जाता है. औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर उद्यमियों का कहना है, हर साल नगर निगम के अफसरों संग बैठकें होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर है. फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा, फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में जब बारिश का पानी भरता है तो यहां स्थिति कई दिनों तक वैसी ही बनी रहती है.